Уравнение со всеми: готовы ли российские школы к приему детей-инвалидов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. До сегодняшнего дня инклюзивное образование развивалось в качестве эксперимента лишь в некоторых регионах России. С 1 сентября новый образовательный стандарт начал действовать по всей стране. По данным министерства образования в России создадут 2,6 тыс. базовых школ, в которых обеспечат все условия, чтобы дети-инвалиды получали доступное качественное образование вместе со своими сверстниками.

Корреспонденты ТАСС посетили школы в Санкт-Петербурге и Югре, где внедрением инклюзивного образования занялись раньше других.

Первые шаги

"Еще в 2011 году к нам пришли родители с просьбой, чтобы дети с инвалидностью учились в обычной школе - рассказывает ТАСС директор общеобразовательной санаторной школы Нижневартовска Мухамат Ишбаев. - Тогда еще не было стандартов, у минобразования были только проекты, наметки. Но с учетом нормативной базы и учебников, которые тогда были, мы начали работу с такими детьми".

Пять лет назад в школу Мухамата Ишбаева пришло всего 4 ребенка-аутиста. Сейчас в ней вместе с обычными детьми учатся 52 ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с тяжелым нарушением речи, слабовидящие, с болезнями аутистического спектра, с задержкой психического развития.

Что такое инклюзивное образование Инклюзивное (фр. inclusif - включающий в себя) образование подразумевает доступность общего образования для детей, имеющих особые образовательные потребности. В основу такого образования изначально положена идеология, исключающая любую дискриминацию, которая обеспечивает создание дополнительных условий для детей с инвалидностью.

Опыт нижневартовской школы показывает, что никаких непреодолимых препятствий для внедрения инклюзивного образования в России нет. По словам Ишбаева, в первое время, руководство школы считало, что самым сложным будет избежать конфликтов между здоровыми детьми и школьниками с ограниченными возможностями здоровья.

"Были опасения, что дети будут дразнить друг друга. У родителей тоже были сомнения по поводу того, не помешает ли ребенок-инвалид всему классу, так как учитель будет уделять ему повышенное внимание, а с другими детьми работать по остаточному принципу. Чтобы избежать таких острых ситуаций, мы прививали учителям инклюзивную культуру, объясняли им какие ограничения у какой категории детей есть. Аналогичную работу проводили и среди родителей. В результате, нам удалось избежать острых моментов", - отмечает Ишбаев.

Не оправдались опасения и по поводу возможных конфликтов между детьми. "Дети, несмотря на наши опасения, очень хорошо воспринимают друг друга, - говорит директор. - Школьнику с инвалидностью тяжелее учиться, даже передвигаться, но при этом он преодолевает свои ограничения. На его фоне обычные дети также учатся преодолевать сложности. Они начинают помогать друг другу".

"Поначалу мне казалось, что это фантастика"

По инициативе родителей было внедрено инклюзивное образование и школы №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

"Летом 2014 года ко мне пришли родители, три мамы, они предложили подумать над тем, чтобы все-таки начать обучение детей в школе. Мне в первые минуты казалось, что это какая-то фантастика", - рассказала ТАСС директор школы Наталья Прокофьева. Школа не оттолкнула родителей, и начала проработку вопроса. На подготовку ушел почти год.

У части педагогического коллектива уже был опыт работы с детьми с ОВЗ, в школе реализовывались различные программы дополнительного образования, проводились различные праздники с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), однако учителя все равно прошли курсы дополнительного образования.

"Прежде всего, мы пообщались с родителями, получили одобрение. Кроме того, у нас до этого были совместные праздники, все знали, что к нам приходят такого направления детки", - отметила Прокофьева.

В школе был создан ресурсный класс - пространство, где детей с аутизмом могут подготовить к выходу в обычный класс, с ними работает учитель-дефектолог и психолог. В процесс их вводят постепенно, с каждым работают индивидуально, определяя, какие именно предметы могут заинтересовать ребенка. Главная цель такого обучения - социализация.

Одна из девочек, которая учится у нас, три дня назад заглядывала в школу и ходила по коридорам уже не с мамой за ручку, а сама. Для детей с ее диагнозом это огромный прогресс Наталья Прокофьева директор школы №232, Санкт-Петербург

"Мы увидели, что одному ребенку хорошо дается урок ИЗО и уже через месяц он выходил вместе с другими детьми на урок ИЗО, затем физкультуры и музыки", - рассказала Прокофьева. Уроки дети посещают вместе с тьюторами, однако Прокофьева отметила, что это самые обычные уроки, не подстроенные под них. Такое обучение дает большие результаты.

"Одна из девочек, которая учится у нас, три дня назад заглядывала в школу и ходила по коридорам уже не с мамой за ручку, а сама. Для детей с ее диагнозом это огромный прогресс", - рассказала Прокофьева.

На сегодняшний день в общеобразовательных школах Санкт-Петербурга работает 230 классов, в которых учатся более 2,6 тысяч детей с ОВЗ.

"Стандартные" сложности: учителя, учебники, инфраструктура

Внедрение новых образовательных стандартов по все стране потребует серьезных усилий, отмечают директора школ, которые уже занимаются инклюзивным образованием. Речь идет не только о повышении квалификации учителей, но и обеспечения школ специальными учебниками и улучшения инфраструктуры.

Предположим, в школу пришел ребенок-колясочник. Для того, чтобы школа могла принять такого учащегося, она должна построить пандусы, расширить дверные проемы. Если в эту школу придет слепой ребенок, необходимо закупить учебники со шрифтом Брайля, клавиатуры на компьютеры с аналогичным шрифтом Мухамат Ишбаев директор Нижневартовской общеобразовательной санаторной школы

"Предположим, в условную школу №5 в начале сентября пришел ребенок с инвалидностью, например, колясочник, - объясняет Мухамат Ишбаев.- Для того, чтобы школа могла принять такого учащегося, она должна построить пандусы, расширить дверные проемы. Если в эту школу придет слепой ребенок, также необходимо провести подготовительную работу: закупить учебники со шрифтом Брайля, клавиатуры на компьютеры с аналогичным шрифтом, для слабовидящих детей также нужны приспособления, которые увеличивают текст".

Таким образом, считает Ишбаев, чиновникам и руководителям школ необходимо в первую очередь определить категории детей, может быть, создать банк данных таких детей, "и не в августе, а весной понять, какие учащиеся с ограничением в здоровье придут в образовательное учреждение и начать создавать для их приема соответствующие условия".

Важный фактор - подготовка учителей. Ишбаев вспоминает, что в первые месяцы работы с детьми-инвалидами они специально пригласили педагога с соответствующим опытом работы. Параллельно в школе началась переподготовка своих педагогов. В частности, учителя начали изучать шрифт Брайля, используя в подготовке опыт московских школ по работе с детьми-аутистами.

В департаменте образования Югры ТАСС рассказали, что в настоящее время в ХМАО уже более 900 специалистов прошли серьезные курсы повышения квалификации и более 400 человек — переподготовку.

Обычные российские школы еще не до конца готовы к приему на учебу детей-инвалидов © Лариса Бахмацкая/ТАСС

Третий момент, на который стоит обратить внимание - учебные материалы. "Учебники со шрифтом Брайля выпускает только одно московское издательство, в свободной продаже их нет. Наша школа заключила договор с этим издательством, и по нашему заказу они уже 5 лет печатают такие учебники. Таких массовых заказов, например от минобразования, у них нет. Школы, конечно, столкнутся с проблемой отсутствия учебников. Я считаю, минобразования должно принять меры по изданию этих специальных учебников", - пояснил Ишбаев.

Вариативность инклюзивного образования

Внедрение нового образовательного стандарта не означает, что с сегодняшнего дня все дети с ОВЗ будут учиться в обычных школах. Ранее министр образования Ольга Васильева выступая в Общественной палате РФ, отметила: "Политика министерства направлена на вариативность образования детишек с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью... Параллельно с инклюзией мы сохраним, я это подчеркиваю, и будем развивать сеть специальных школ и классов", - подчеркнула министр.

Для развития данного направления Миноборнауки РФ объявило всероссийский конкурс среди школ "Лучшая инклюзивная школа России".

"Несмотря на все сложности, власти избрали верное решения, внедряя стандарт инклюзивного образования. Я считаю, в будущем благодаря нему уровень толерантности, приятия друг друга в обществе значительно увеличивается. Например, у нас в школе уже нет деления на нормально развивающихся и отстающих детей и это только начало", - резюмировал директор нижневартовской общеобразовтаельной школы.