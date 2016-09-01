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В Башкирии предлагают запретить продажу алкоголя в день последнего звонка

Общество
1 сентября, 16:57 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
В прокуратуре пояснили, что поводом для инициативы стала статистика преступлений в первом квартале 2016 года
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УФА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Прокуратура Башкирии внесла в региональный парламент законопроект о запрете продажи алкоголя в день последнего звонка. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Госсобрания республики.

"Проект закона устанавливает запрет на розничную продажу алкогольной продукции в день последнего звонка, а также на предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, за исключением кафе и ресторанов", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре пояснили, что поводом для инициативы стала статистика преступлений в первом квартале 2016 года, когда "каждое четвертое преступление с участием несовершеннолетних совершено в состоянии алкогольного опьянения".

"Законопроект укладывается в общий тренд борьбы с влиянием алкоголя на детей и подростков. Думаю, практически все согласятся, что такой светлый праздник как день прощания со школой, последний звонок, не должен проходить под звон рюмок и бокалов", - считает спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Проект закона будет рассмотрен на осенней сессии.

Как ранее сообщал ТАСС, в июне башкирский парламент направил в Госдуму законопроект, предусматривающий лечение детей от алкоголизма только с согласия родителей, сейчас для этого требуется еще одобрение самого ребенка. По данным Минздрава республики, на наркологическом учете детей до 18 лет, больных алкоголизмом, в 2015 году состояло 15 человек, за 6 месяцев 2016 года с данным диагнозом наблюдается десять подростков.

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