Больницы и школы двух городов Нижегородской области могут остаться без тепла из-за долгов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. Задолженность медицинских и образовательных учреждений городов Дзержинска и Кстова Нижегородской области за потребление тепла и горячей воды превысили 27 млн рублей. Энергетики предупреждают о возможности прекращения подачи услуг. Об этом ТАСС сообщили в нижегородском филиале компании "Энергосбыт плюс", которая обслуживает данные организации.

По сведениям компании, на конец августа "просроченная задолженность трех больниц г. Дзержинска и пяти образовательных учреждений г. Кстова за подачу тепла и горячей воды перед энергетиками составила более 27 млн рублей". Среди должников в Дзержинске - городская больница №8 с суммой долга в 3,5 млн рублей, городская больница №7 с долгом в 3,4 млн рублей, а также городская больница №2 с задолженностью в 3 млн рублей. В Кстово крупными должниками являются местный "Дворец детско-юношеского творчества" (долг 1,3 млн руб.), "Средняя школа №8" (1,3 млн руб.), "Средняя школа №2 имени И.А. Сухана" (1,2 млн руб.), Кстовская школа-интернат" (1,1 млн руб.) и "Гимназия №4" (1 млн руб.).

"В связи с этим в адрес губернатора Нижегородской области от имени поставщика услуги - филиала "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" (головная организация - прим. ТАСС) - направлено официальное письмо о задолженности за тепловую энергию и горячую воду учреждений, финансируемых из бюджета Нижегородской области и Кстовского муниципального района", - сообщили в компании. Там отметили, что у поставщика услуг нет документов от указанных организаций, подтверждающих сроки погашения долгов. Поэтому данные школы и больницы "не могут получить паспорт готовности к отопительному сезону".

Ссылаясь на приказ Министерства энергетики РФ, энергосбытовая компания предупреждает о праве "не осуществлять пуск тепла данным потребителям" в случае отсутствия паспорта готовности. Кроме того, "Т Плюс" не исключает возможности взыскания долгов через суд. "В преддверии отопительного сезона одной из главных задач руководителей данных учреждений является создание максимально комфортных условий для пациентов, учащихся, что без погашения задолженности за тепловые ресурсы выполнить невозможно" - сказал директор нижегородского филиала "Энергосбыт плюс" Александр Бобров.

Получить комментарии от Минздрава региона и администрации Кстова пока не удалось.

"Энергосбыт плюс" - объединенная энергосбытовая компания группы "Т Плюс". В филиальную сеть "Энергосбыт плюс" входят 15 региональных филиалов на территории России.