Сергей Менделевич покинул пост директора школы №57

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Директор московской школы №57 Сергей Менделевич покидает свою должность.

Об этом сообщается на официальном сайте школы. «Я принял решение оставить дело всей моей жизни. Очень надеюсь, что мой уход поможет 57 школе выйти из тяжелого кризиса, способы выхода из него я уже изложил в своем предыдущем послании», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте школы. - Этим решением я хочу показать, что безусловно ставлю интересы детей и учителей выше собственных. Школе, которая была и остается частью моей судьбы, предстоит новая жизнь - пусть она будет прекрасной».

Ранее журналистка Екатерина Кронгауз рассказала на своей странице в Facebook о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. Об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не принималось.

Кронгауз не указала ни школу, ни имя преподавателя. Однако из комментариев пользователей сразу стало ясно, что речь идет о школе №57, многие указали имя преподавателя.

Позже на сайте школы появилось открытое письмо директора относительно сложившейся ситуации.

"Я желал бы дать вам все ответы немедленно, как только на нас начало обрушиваться огромное количество страшной и противоречивой информации. Разобраться в происходящем - и c тем, что происходило раньше, и с тем, что происходит сейчас, - оказывается совсем не просто. Вопросов пока гораздо больше, чем ответов", - говорится в письме.

Менделевич указал, что видит свою задачу в том, чтобы собрать факты и получить все ответы. "Этого нельзя достичь в один день. Это не под силу одному человеку. Именно поэтому я призываю всех принять участие в этой неприятной, но необходимой для нашей школы работе. Эта работа уже начата с разных сторон неравнодушными и совестливыми людьми. Уверен, они хотели только гласности и честного разговора", - написал директор.

2 сентября в школе состоялся педсовет, на котором было принято решение создать в школе комиссию по этике. При этом некоторые преподаватели покинули собрание в самом начале, среди них Сергей Волков, Надежда Шапиро,Наталия Сопрунова и Анна Волкова. Они объявили о своем уходе из школы.