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Сергей Менделевич покинул пост директора школы №57

Общество
2 сентября, 22:31 UTC+3
Ранее стало известно о том, что один из учителей школы имел интимные отношения со своими ученицами
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Сергей Менделевич

Сергей Менделевич

© Официальная страница школы №57 в Facebook

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Директор московской школы №57 Сергей Менделевич покидает свою должность.

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Об этом сообщается на официальном сайте школы. «Я принял решение оставить дело всей моей жизни. Очень надеюсь, что мой уход поможет 57 школе выйти из тяжелого кризиса, способы выхода из него я уже изложил в своем предыдущем послании», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте школы. - Этим решением я хочу показать, что безусловно ставлю интересы детей и учителей выше собственных. Школе, которая была и остается частью моей судьбы, предстоит новая жизнь - пусть она будет прекрасной».

Ранее журналистка Екатерина Кронгауз рассказала на своей странице в Facebook о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. Об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не принималось.

Кронгауз не указала ни школу, ни имя преподавателя. Однако из комментариев пользователей сразу стало ясно, что речь идет о школе №57, многие указали имя преподавателя.

Позже на сайте школы появилось открытое письмо директора относительно сложившейся ситуации. 

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"Я желал бы дать вам все ответы немедленно, как только на нас начало обрушиваться огромное количество страшной и противоречивой информации. Разобраться в происходящем - и c тем, что происходило раньше, и с тем, что происходит сейчас, - оказывается совсем не просто. Вопросов пока гораздо больше, чем ответов", - говорится в письме.

Менделевич указал, что видит свою задачу в том, чтобы собрать факты и получить все ответы. "Этого нельзя достичь в один день. Это не под силу одному человеку. Именно поэтому я призываю всех принять участие в этой неприятной, но необходимой для нашей школы работе. Эта работа уже начата с разных сторон неравнодушными и совестливыми людьми. Уверен, они хотели только гласности и честного разговора", - написал директор.

2 сентября в школе состоялся педсовет, на котором было принято решение создать в школе комиссию по этике. При этом некоторые преподаватели покинули собрание в самом начале, среди них Сергей Волков, Надежда Шапиро,Наталия Сопрунова и Анна Волкова. Они объявили о своем уходе из школы. 

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