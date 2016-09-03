Китайские законодатели ратифицировали Парижское соглашение по климату

ПЕКИН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) ратифицировал Парижское соглашение по климату. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, законодатели одобрили "предложение рассмотреть и ратифицировать Парижское соглашение".

Ранее гонконгские СМИ сообщали, что Китай и США планируют ратифицировать Парижское соглашение по климату до начала саммита G20.

Соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу после 2020 года. Условием для его вступления в силу является ратификация 55 странами, на которые приходится по крайней мере 55% от общего объема глобальных выбросов парниковых газов.

Парижское соглашение по климату Главная цель международного договора - добиться значительного снижения выбросов парниковых газов и тем самым удержать повышение средней температуры на планете в пределах 1,5-2 °C. Правительство России одобрило документ 20 апреля 2016 г. Ранее, в ноябре 2015 г., президент Владимир Путин заявил, что Россия к 2030 г. уменьшит вредные выбросы до показателя 70% от уровня 1990 г.