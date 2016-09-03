Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китайские законодатели ратифицировали Парижское соглашение по климату

Общество
3 сентября, 5:24 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Олег Трутнев
Ранее гонконгские СМИ сообщали, что Китай и США планируют ратифицировать Парижское соглашение по климату до начала саммита G20
Материал из 1 страницы
© EPA/OLIVER BERG

ПЕКИН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) ратифицировал Парижское соглашение по климату. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Смотрите также
Альтернативная энергетика: близок ли конец эпохи углеводородов?

По его данным, законодатели одобрили "предложение рассмотреть и ратифицировать Парижское соглашение".

Ранее гонконгские СМИ сообщали, что Китай и США планируют ратифицировать Парижское соглашение по климату до начала саммита G20.

Соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу после 2020 года. Условием для его вступления в силу является ратификация 55 странами, на которые приходится по крайней мере 55% от общего объема глобальных выбросов парниковых газов.

Смотрите также

СМИ: Китай и США ратифицируют Парижское соглашение по климату до саммита G20
КНДР присоединилась к Парижскому соглашению по климату
Пан Ги Мун пригласил Путина на церемонию ратификации соглашения по климату 21 сентября

Парижское соглашение по климату

Главная цель международного договора - добиться значительного снижения выбросов парниковых газов и тем самым удержать повышение средней температуры на планете в пределах 1,5-2 °C. Правительство России одобрило документ 20 апреля 2016 г. Ранее, в ноябре 2015 г., президент Владимир Путин заявил, что Россия к 2030 г. уменьшит вредные выбросы до показателя 70% от уровня 1990 г.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Борьба с изменениями климата
Страны
Китай
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
2
Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярности
3
Каримов почти неделю провел в состоянии комы 3-й степени
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Генри Киссинджер не будет поддерживать Хиллари Клинтон на выборах президента США
7
СМИ: США придется продолжить закупать у РФ места для отправки астронавтов к МКС
Темы дня
Реклама