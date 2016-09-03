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Легойда: РПЦ не "жаждет крови" ловца покемонов Соколовского

Общество
3 сентября, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
В начале августа Соколовский снял видео о том, как он ловил покемонов в Храме-на-Крови, СУ СК РФ по Свердловской области возбудил во отношении него дело по двум составам преступления
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© EPA/ABEDIN.TAHERKENAREH

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. В Русской православной церкви не жаждут крови ловца покемонов из Екатеринбурга Руслана Соколовского, арестованного на два месяца.

Об этом говорится в комментарии руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, опубликованном на его странице в Facebook.

"Поверьте, никто в Церкви не "жаждет крови" молодого блогера. Равно как и не испытывает радости от того, что намешано в головах и душах наших ребят, которые в святом месте занимаются подобной ерундой", - говорится в сообщении. "Священникам можно и нужно с ним поговорить и попытаться объяснить, что такое храм и для чего он нужен", отметил Легойда, подчеркнув, что следует "помочь парню".

В начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как он ловил покемонов в Храме-на-Крови. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. По данным СУ СК РФ по Свердловской области, в отношении блогера возбуждено дело по двум составам преступления по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

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