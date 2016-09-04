Председатель КНР очень обрадовался мороженому, которое ему привез Путин

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ХАНЧЖОУ, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин очень обрадовался мороженому, которое ему привез президент России Владимир Путин. Об этом рассказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, принимавший участие во встрече двух лидеров.
"Марку не знаю, но знаю, что председатель КНР Си Цзиньпин очень обрадовался. Он очень любит мороженое. Говорит, что каждый раз покупает в Москве, а теперь вот бесплатно", - сказал Улюкаев.
В начале двусторонней встречи президент РФ напомнил, что китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали ему, что в Китае очень любят российское мороженое.
"Я обещал вам его привезти. Я в подарок вам привез целую коробку мороженого", - сказал Путин.
В свою очередь Си Цзиньпин поблагодарил Путина за подарок. "Большое спасибо за подарок, за вкусное мороженое. При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское. Потом мы дома едим это мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится. Спасибо за эту любезность", - сказал Си Цзиньпин.