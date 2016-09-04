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Председатель КНР очень обрадовался мороженому, которое ему привез Путин

Общество
4 сентября, 11:05 UTC+3 ХАНЧЖОУ ХАНЧЖОУ 4, сентября. /ТАСС
Ранее китайские предприниматели рассказали на встрече с президентом РФ во Владивостоке, что в Китае очень любят российское мороженое
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

© AP Photo/Ng Han Guan

ХАНЧЖОУ, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин очень обрадовался мороженому, которое ему привез президент России Владимир Путин. Об этом рассказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, принимавший участие во встрече двух лидеров.

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"Марку не знаю, но знаю, что председатель КНР Си Цзиньпин очень обрадовался. Он очень любит мороженое. Говорит, что каждый раз покупает в Москве, а теперь вот бесплатно", - сказал Улюкаев.

В начале двусторонней встречи президент РФ напомнил, что китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали ему, что в Китае очень любят российское мороженое.

"Я обещал вам его привезти. Я в подарок вам привез целую коробку мороженого", - сказал Путин.

В свою очередь Си Цзиньпин поблагодарил Путина за подарок. "Большое спасибо за подарок, за вкусное мороженое. При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское. Потом мы дома едим это мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится. Спасибо за эту любезность", - сказал Си Цзиньпин.

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