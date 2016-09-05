Выпуск дженериков из списка жизненно необходимых лекарств запустят в Казани к концу года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Производство аналогов импортной медицинской продукции - дженериков - из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) будет запущено к концу года на базе нового лабораторно-производственного предприятия, которое откроется в Казани 8 сентября. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление руководителя компании "Нанофарма Девелопмент" Ореста Ибрагимова.

Дженерики такролимус, цивалган и иматиниб используются в трансплантологии, для лечения ВИЧ, а также онкологических заболеваний. По словам бизнесмена, потенциально мощностей предприятия достаточно, чтобы обеспечить потребность в препаратах для трансплантологии до 50%, для лечения ВИЧ - на 20-25%, для лечения онкологических заболеваний - на 10%.

"Перечисленные лекарства воспроизведены в России, но уже по новой рецептуре и по новой технологии, самой современной. Наши препараты будут стоить 30-50% от цены оригинальных препаратов. На сегодня правительство ставит задачу импортозамещения и создания в России производства, которое могло бы избавить государство от бремени оплаты всех лекарств из списка жизненно важных", - цитирует издание Ибрагимова.

"Что касается российских дженериков и российских заводов, то такие проекты до 2020 года будут активно появляться по всей стране, в самых разных местах. И в Татарстане, и за Уралом должно быть открыто очень много таких предприятий. Кто-то специализируется на онкологии, кто-то - на ВИЧ, кто-то - на туберкулезе, кто-то - на антибиотиках", - отметил председатель комиссии по вопросам обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий Общественного совета при Минздраве РФ Давид Мелик-Гусейнов.

Он подчеркнул, что, согласно целевой программе "Фарма-2020", к 2020 году доля отечественной продукции должна быть доведена до 90%. На данный момент в утвержденный правительством перечень ЖНВЛП входят 608 препаратов, из них 67% производятся в России, информирует газета.