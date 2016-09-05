СК проверяет последнюю информацию о пропавшем в Сирии путешественнике из Томска

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Следствие проверяет информацию о том, что якобы захваченный боевиками в Сирии в 2013 году томский путешественник Константин Журавлев может находиться на территории Турции, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Томской области.

"С учетом последних сведений (от родственников - прим. ТАСС) о том, что он мог быть из Сирии перемещен в Турцию, следователи направили поручение в органы МВД для проверки этой информации оперативным путем", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что дело по ч. 3 ст. 126 УК РФ "Похищение человека организованной группой" (санкция - до 15 лет лишения свободы) было возбуждено в октябре 2014 года по обращению родственников россиянина. Ранее об уголовном деле не сообщалось. "Расследование дела приостановлено, поскольку выполнены в полном объеме все следственные действия, сейчас ведется оперативная работа", - отметили в ведомстве. Пока следователям известно, что Журавлев пересек грузинско-турецкую границу, после чего он пропал, вероятно, на территории Сирии.

Ранее ТАСС сообщал, что Журавлев пропал в Сирии в районе городе Алеппо во время осуществления своего проекта "Наедине с пустыней" в 2013 году. Россиянин путешествовал автостопом из Турции через территорию Сирии в Сахару, где планировал провести несколько недель. Захватившие Журавлева боевики исламистской группировки "Лива Ат-Таухид" обвинили его в шпионаже в пользу официального Дамаска.

Как ранее пояснил ТАСС сотрудник сирийской службы безопасности, Журавлев проник на территорию Сирии, не имея на то официальных оснований, что карается тюремным заключением. В этом случае сирийское государство не может нести ответственность за судьбу россиянина. Однако официальный Дамаск пообещал сделать все возможное для освобождения Журавлева.