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Правительство изменило порядок субсидирования клинических исследований лекарств

Общество
6 сентября, 7:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Изменения "направлены на стимулирование инвестиционной активности российских организаций с целью создания, расширения, модернизации производств фармацевтических субстанций"
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал два постановления, которые вносят изменения в порядок предоставления субсидий при проведении клинических исследований лекарственных препаратов и производстве фармацевтических субстанций. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Расширен перечень приоритетных направлений, в рамках которых могут субсидироваться проекты российских организаций по разработке лекарственных средств, ... предусмотрена возможность субсидирования проектов по организации производства нескольких фармацевтических субстанций в рамках одного договора о предоставлении субсидий", - говорится в сообщении.

В частности, новые постановления расширяют перечень позиций, по которым предоставляется субсидия, увеличивают ее размер и включают в число затрат по проекту затраты на заработную плату работников-фармацевтов и исследователей. Ослаблен ряд требований к размеру выручки от продажи лекарств, произведенных в рамках субсидируемого проекта.

В пояснительных документах отмечается, что изменения "направлены на стимулирование инвестиционной активности российских организаций с целью создания, расширения, модернизации производств фармацевтических субстанций", увеличение доли производства лекарственных средств в общем объеме потребления.

Изменения приняты в рамках госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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