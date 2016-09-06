Правительство изменило порядок субсидирования клинических исследований лекарств

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал два постановления, которые вносят изменения в порядок предоставления субсидий при проведении клинических исследований лекарственных препаратов и производстве фармацевтических субстанций. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
"Расширен перечень приоритетных направлений, в рамках которых могут субсидироваться проекты российских организаций по разработке лекарственных средств, ... предусмотрена возможность субсидирования проектов по организации производства нескольких фармацевтических субстанций в рамках одного договора о предоставлении субсидий", - говорится в сообщении.
В частности, новые постановления расширяют перечень позиций, по которым предоставляется субсидия, увеличивают ее размер и включают в число затрат по проекту затраты на заработную плату работников-фармацевтов и исследователей. Ослаблен ряд требований к размеру выручки от продажи лекарств, произведенных в рамках субсидируемого проекта.
В пояснительных документах отмечается, что изменения "направлены на стимулирование инвестиционной активности российских организаций с целью создания, расширения, модернизации производств фармацевтических субстанций", увеличение доли производства лекарственных средств в общем объеме потребления.
Изменения приняты в рамках госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы.