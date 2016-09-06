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Власти Москвы одобрили инициативу ЕР продлить действие резидентных разрешений до трех лет

Общество
6 сентября, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Это максимальный период их действия. По выбору автовладельца документ можно будет получить также на срок в один или два года
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Срок действия резидентского разрешения на парковку в Москве будет продлен с одного года до трех. Такое решение было принято во вторник на заседании президиума столичного правительства.

Как отметил мэр города Сергей Собянин, это поможет горожанам не собирать ежегодно необходимые документы. Вместе с тем, они сохранят право оформлять разрешение ежегодно. "Любой вариант по желанию самого гражданина - он может получить разрешение на год, на три - как пожелает", - сказал Собянин. По его словам, оплатить разрешение можно будет также по желанию - либо полностью за три года, либо частями ежегодно.

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"Гражданин может сразу оплатить за три года и больше не обращаться никуда, и не собирать никакие документы, либо, по желанию, оплачивать каждый год", - пояснил заместитель мэра Максим Ликсутов.

Постановление, принятое сегодня на президиуме, предусматривает дифференциацию сроков действия резидентного парковочного разрешения. По выбору заявителя его можно будет оформить на год, два или три. В случае оплаты частями - во втором и третьем году разрешение будет действовать со дня оплаты. В случае несвоевременной оплаты срок действия разрешения будет продлен, но не более чем на две недели. Постановление вступает в силу с 1 ноября.

Продлить срок действия резидентского разрешения на парковку в центре столицы предложили московские единороссы, а с инициативой вышли жители Центрального административного округа.

Сейчас резидентные разрешения выдаются жителям районов Москвы, где действует зона платного паркинга, на год. Для продления такого разрешения гражданин должен предоставлять каждый раз определенный пакет документов.

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Платные парковки и эвакуация автомобилей
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