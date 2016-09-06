Туристы летом разобрали на сувениры две тыс. камней брусчатки Дворцовой площади Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Туристы, посетившие Санкт-Петербург летом 2016 года, разобрали на сувениры свыше 20 кв. метров брусчатки или 2000 штук, сообщает во вторник пресс-служба комитета по благоустройству города.

"Специалисты дорожного предприятия "Центр" регулярно восстанавливают брусчатку на Дворцовой площади, за сезон туристы разобрали на сувениры свыше 20 квадратных метров или 2000 штук брусчатки", - говорится в сообщении. Для мощения Дворцовой площади используется брусчатка из карельского габбродиабаза, а также серый и розовый гранит из Ленинградской области. Каждый брусок имеет размеры приблизительно 10 куб. см.

По информации пресс-службы, туристы ошибочно полагают, что брусчатка украсила Дворцовую площадь во времена царствования Екатерины Второй и сама по себе является историческим экспонатом. "На самом деле нынешняя брусчатка появилась на Дворцовой площади в 1977 году. Ею заменили асфальт, уложенный в 1932 году. Исторически Дворцовая площадь была замощена булыжником", - уточняется в релизе.

Всего за год работники "Центра" переложили свыше 12 тысяч камней брусчатки - не только унесенной на память, но и вывороченной, расшатанной.

Дворцовая площадь - главная в Санкт-Петербурге, архитектурный ансамбль возник во второй половине XVIII - первой половине XIX века. Площадь образуют памятники истории и культуры федерального значения: Зимний дворец, Здание штаба Гвардейского корпуса, Здание Главного штаба с Триумфальной аркой, Александровская колонна. В составе исторической застройки центра Санкт-Петербурга площадь включена в список Всемирного наследия и является пешеходной зоной.