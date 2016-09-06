Исторический музей откроет для посетителей новые экспонаты и фирменный магазин

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) 7 сентября откроет музейный магазин, а также новый выход для посетителей, благодаря чему они смогут оказаться в закрытых прежде экспозиционных пространствах с каменными изваяниями III-II веков до н. э. и принадлежавшим Владимиру Ленину автомобилем Rolls-Royce Silver Ghost. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе музея.

"Впервые мы открываем свой фирменный магазин, где будут представлены книги и сувениры. Также мы работаем над интернет-магазином", - отметила собеседница агентства. По ее словам, магазин разместится в Половецком дворике с фонтаном, через который теперь будут выходить посетители. Таким образом, поменяется организация маршрута - вход, как и прежде, будет осуществляться с Красной площади, а выход - к Манежной, через бывший служебный подъезд.

Коллекция открытого в 1883 году Исторического музея в настоящее время насчитывает 5 млн экспонатов, среди которых памятники археологии, нумизматические ценности, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, оружие и текстиль, книги и рукописи.

Помимо основного здания, в комплекс музея также входят Покровский собор и памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, Палаты бояр Романовых в Зарядье и Музей Отечественной войны 1812 года - там также вскоре планируется открыть еще один магазин.