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Кандидат от "Справедливой России" просит запретить прокладу дороги в Кусково

Общество
7 сентября, 8:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Представители общественности уже выражали недовольство в связи с намерением властей проложить участок так называемой Северо-Восточной хорды через территорию парка
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Александр Корсунов, выдвигающийся в кандидаты Госдумы от "Справедливой России" в Перовском одномандатном округе Москвы, обратился в суд с просьбой обязать столичное правительство отозвать разрешение на строительство автотрассы в лесопарке "Кусково".

Ранее представители общественности уже выражали недовольство в связи с намерением властей проложить участок так называемой Северо-Восточной хорды через территорию парка.

"Прошу признать постановление правительства Москвы от 09.04.2013 в части утверждения проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети "Участок Северной рокады от шоссе Энтузиастов до МКАД" незаконным и обязать правительство города Москва отозвать разрешения на строительство", - говорится в иске, который Корсунов подал в Тверской районный суд. Копия заявления имеется в распоряжении ТАСС.

По словам Корсунова, это постановление "противоречит пункту 6 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации, не допускающему изменение границ городских лесов, которое уменьшает их площадь". Кроме того, как утверждает Корсунов, полноценные общественные слушания по теме планируемого на территории парка строительства хорды не проводились. Это "противоречит части 4 пункта 1 статьи 68 статьи Градостроительного кодекса города Москвы", пишет кандидат в депутаты.

Как отмечается в тексте иска, по оценкам общественных организаций, только 22 июня 2016 года в парке "Кусково" было вырублено 4 гектара лесного массива, а планируется вырубить еще 16 гектаров. По утверждению Корсунова, под предполагаемым участком Северо-Восточной хорды проходит крупный люберецкий канализационный коллектор, который построен 54 года назад, и он нуждается в регулярном ремонте. По мнению кандидата, строительство дороги над этим объектом может привести к провалам дорожного полотна, провалам грунта в самом историческом парке "Кусково".

"Все эти обстоятельства указывают на отсутствие всестороннего и объективного изучения последствий реализации проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети "Участок Северной рокады от шоссе Энтузиастов до МКАД", - пишет Корсунов.

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