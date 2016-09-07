"Аэрофлот" отменил шесть рейсов из Москвы из-за учений "Кавказ-2016"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила 8 сентября шесть рейсов из Москвы в Южный федеральный округ из-за частичного закрытия воздушного пространства на время проведения стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016". Это следует из сообщения авиакомпании на сайте.

Отменены рейсы SU1158/1159 Шереметьево - Ростов - Шереметьево, SU1138/1139 Шереметьево - Сочи - Шереметьево, SU1636/1637 Шереметьево - Симферополь - Шереметьево. Пассажиры будут отправлены последующими рейсами, следует из сообщения авиакомпании. Также изменяется расписание еще 10 рейсов из Москвы в города Южного федерального округа.

"Пассажиры оповещаются через центр информации и бронирования", - указывается в сообщении "Аэрофлота".

Как ранее сообщила Госкорпорация по организации воздушного движения, аэропорты в Симферополе, Анапе, Краснодаре и Ростове-на-Дону будут закрыты в первой половине дня 8 сентября в связи с учениями "Кавказ-2016".

Планируется, что с 08:30 мск до 12:30 мск 8 сентября 2016 года международные аэропорты Симферополь, Анапа (Витязево) и Краснодар (Пашковский) будут закрыты для приема и отправки воздушных судов, аэропорт в Ростове-на-Дону не будет работать с 9:30 мск до 10:30 мск того же дня.