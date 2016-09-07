Росприроднадзор выяснит, из-за чего река в Норильске стала красной

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской поручил Росприроднадзору провести проверку из-за загрязнения реки Далдыкан в Красноярском крае, воды которой окрасились в красный цвет, и поручил главе ведомства Артему Сидорову взять ситуацию под личный контроль. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.
Сброс в реку с Надеждинского завода. #грустно #Норильск #талнах #Кайеркан #дудинка #экология #природа Аш #страшно Становится когда видишь это. А народ еще #грибочки да #ягодки собирает....
"Глава Минприроды России Сергей Донской дал поручение Росприроднадзору провести проверку по факту загрязнения реки Далдыкан (Красноярский край)", - говорится в сообщении. Также в нем значится, что Донской дал поручение главе Росприроднадзора "взять ситуацию под личный контроль".
Сообщения о том, что вода в реке Далдыкан в районе Норильска окрасилась в ярко-красный цвет из-за загрязнения химическими веществами, стали поступать в министерство 6 сентября от жителей города. "По предварительной информации, возможной причиной загрязнения реки мог стать прорыв пульпопровода ПАО "ГМК "Норильский Никель", - говорится в сообщении.
Росприроднадзор уже приступил к проверке, чтобы установить источник загрязнения и оценить ущерб, нанесенный окружающей среде. ТАСС запросил у ведомства предварительные итоги проверки, однако не смог получить оперативный ответ.