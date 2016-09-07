Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росприроднадзор выяснит, из-за чего река в Норильске стала красной

Общество
7 сентября, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Сообщения о том, что вода в реке Далдыкан в районе Норильска окрасилась в ярко-красный цвет из-за загрязнения химическими веществами, 6 сентября стали поступать в министерство от жителей города
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской поручил Росприроднадзору провести проверку из-за загрязнения реки Далдыкан в Красноярском крае, воды которой окрасились в красный цвет, и поручил главе ведомства Артему Сидорову взять ситуацию под личный контроль. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Сброс в реку с Надеждинского завода. #грустно #Норильск #талнах #Кайеркан #дудинка #экология #природа Аш #страшно Становится когда видишь это. А народ еще #грибочки да #ягодки собирает....

Фото опубликовано Басалыга Екатерина (@basalyga_katerina_nl)

"Глава Минприроды России Сергей Донской дал поручение Росприроднадзору провести проверку по факту загрязнения реки Далдыкан (Красноярский край)", - говорится в сообщении. Также в нем значится, что Донской дал поручение главе Росприроднадзора "взять ситуацию под личный контроль".

Сообщения о том, что вода в реке Далдыкан в районе Норильска окрасилась в ярко-красный цвет из-за загрязнения химическими веществами, стали поступать в министерство 6 сентября от жителей города. "По предварительной информации, возможной причиной загрязнения реки мог стать прорыв пульпопровода ПАО "ГМК "Норильский Никель", - говорится в сообщении.

Росприроднадзор уже приступил к проверке, чтобы установить источник загрязнения и оценить ущерб, нанесенный окружающей среде. ТАСС запросил у ведомства предварительные итоги проверки, однако не смог получить оперативный ответ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Спецназ ФСИН показал навыки представителям тюремных ведомств 13 стран
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
2
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
3
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
4
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
5
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
Темы дня
Реклама