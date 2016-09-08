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Астахов отказался комментировать вопрос о своей отставке

Общество
8 сентября, 14:34 UTC+3 КАЛУГА КАЛУГА 8, сентября. /ТАСС
Ранее появилась информация о том, что детский омбудсмен может уйти после 8 сентября
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Павел Астахов

Павел Астахов

© Антон Новодережкин/ТАСС

КАЛУГА, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов отказался комментировать вопрос о своей возможной отставке.

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"Без комментариев, все сами увидите", - сказал Астахов, отвечая на вопрос ТАСС. Астахов принимает участие во втором всероссийском форуме "Дети! Россия! Будущее!" в Калуге.

Ранее ТАСС сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не стал комментировать информацию о том, что уполномоченный может уйти в отставку после своего дня рождения, то есть после 8 сентября.

Неофициальная информация о возможной отставке Астахова появилась 2 июля со ссылкой на источник в Кремле. Затем сообщалось, что Астахов написал заявление об отставке. Уже 4 июля Песков подтвердил, что Астахов по возвращении из отпуска покинет пост "по собственному желанию". Кандидатуры на эту должность пока не обсуждались, добавлял Песков.

Сбор подписей за отставку Астахова

В конце июня в интернете была запущена кампания по сбору подписей за отставку уполномоченного.

Поводом послужил вопрос, заданный им в больнице спасшейся во время шторма на Сямозере девочке: "Ну что, как поплавали?"

Сам детский омбудсмен пояснил, что его слова были вырваны из контекста. "Грубо вырванная из общего чрезвычайно сложного психологически и морально разговора с потерпевшими девочками фраза совершенно не передает характера этой беседы", - заявил он.

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