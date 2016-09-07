Астахов прокомментировал скандал вокруг московской школы N57

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новые факты растления учеников московской школы № 57 подтверждают необходимость отмены срока давности за половые преступления против детей, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. Об этом он написал на своей странице в микроблоге Twitter.

"Новые и новые факты растления учеников 57 московской школы подтверждают необходимость отмены срока давности за половые преступления против детей. Давно закончившие школу люди рассказывают о событиях 13-летней давности. Даже при доказанности вины педофилы могут уйти от ответственности", - написал он.

Астахов предложил полностью отменить срок давности по преступлениям "педофильного характера".

"Но еще важнее, педофилов лечить! В том числе хирургическими и медикаментозными средствами. Закон об этом принят, но не действует", - пишет омбудсмен в своем блоге.

Срок давности по преступлениям педофильного характера ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНЕН.

Педофилов надо преследовать ВЕЧНО! — Павел Астахов (@RFdeti) 7 сентября 2016 г.

Скандал со школой начался 29 августа с поста журналистки Екатерины Кронгауз, которая рассказала на своей странице в сети Facebook о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами.

По словам журналистки, об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не принималось. Из комментариев других пользователей стало ясно, что речь идет о московской школе № 57 и ее бывшем учителе истории.

6 сентября на странице учебного заведения в соцсети Facebook появилось сообщение, что директор школы Сергей Менделевич подал заявление об уходе с поста, а и.о. директора стала Марина Прозорова.