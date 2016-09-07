Астахов прокомментировал скандал вокруг московской школы N57

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новые факты растления учеников московской школы № 57 подтверждают необходимость отмены срока давности за половые преступления против детей, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. Об этом он написал на своей странице в микроблоге Twitter.
"Новые и новые факты растления учеников 57 московской школы подтверждают необходимость отмены срока давности за половые преступления против детей. Давно закончившие школу люди рассказывают о событиях 13-летней давности. Даже при доказанности вины педофилы могут уйти от ответственности", - написал он.
Астахов предложил полностью отменить срок давности по преступлениям "педофильного характера".
"Но еще важнее, педофилов лечить! В том числе хирургическими и медикаментозными средствами. Закон об этом принят, но не действует", - пишет омбудсмен в своем блоге.
Срок давности по преступлениям педофильного характера ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНЕН.— Павел Астахов (@RFdeti) 7 сентября 2016 г.
Педофилов надо преследовать ВЕЧНО!
Скандал со школой начался 29 августа с поста журналистки Екатерины Кронгауз, которая рассказала на своей странице в сети Facebook о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами.
По словам журналистки, об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не принималось. Из комментариев других пользователей стало ясно, что речь идет о московской школе № 57 и ее бывшем учителе истории.
6 сентября на странице учебного заведения в соцсети Facebook появилось сообщение, что директор школы Сергей Менделевич подал заявление об уходе с поста, а и.о. директора стала Марина Прозорова.