Департамент образования Москвы подтвердил увольнение директора школы №57

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Департамент образования Москвы подтвердил увольнение директора столичной школы №57 Сергея Менделевича. Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента, все необходимые документы подписаны.

"Да, мы официально подтверждаем увольнение Менделевича", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности директора московской школы №57 станет учитель математики Марина Прозорова. Пресс-служба дважды опровергала сообщения школы об увольнении директора, последнее из них появилось 5 сентября.

Скандал со школой начался 29 августа с поста журналистки Екатерины Кронгауз, которая рассказала на своей странице в сети Facebook о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. По словам журналистки, об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не принималось. Из комментариев других пользователей стало ясно, что речь идет о московской школе №57 и ее бывшем учителе истории, который был уволен за месяц до этого.

Позже на сайте школы появилось открытое письмо директора, в котором он признавал, что нужно разобраться в сложившейся ситуации. 2 сентября в школе состоялся педсовет, на котором было принято решение создать в этом учебном заведении комиссию по этике. Некоторые преподаватели покинули собрание в самом начале и объявили о своем уходе из школы.

Школа №57 в этом году заняла четвертое место в ежегодном рейтинге школ департамента образования Москвы, который формируется на основе результатов учащихся, в том числе их баллов по ЕГЭ и ГИА. С начала выпуска рейтинга в 2011 году она всегда входила в топ лучших школ. Менделевич занимал пост директора школы №57 более 20 лет.