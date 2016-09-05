Департамент образования Москвы повторно опроверг увольнение директора школы № 57

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Директор школы № 57, бывшего учителя которой обвиняют в интимных связях с ученицами, Сергей Менделевич не подавал заявления об увольнении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.

Как пояснили там, решение о назначении директора государственной школы не находится в компетенции администрации школы и является обязанностью учредителя. Вышеназванная процедура возможна только при наличии вакантной должности директора.

"Заявления об увольнении от действующего директора школы № 57 в департамент не поступало. При поступлении в департамент заявления об увольнении вопрос будет решаться в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник на сайте школы № 57 появилось сообщение о том, что директор школы Сергей Менделевич обратился в департамент образования Москвы с просьбой объявить конкурс на должность директора учреждения и в правоохранительные органы столицы - с требованием расследовать дело об интимных связях бывшего учителя школы со старшеклассницами.

"В связи с возникшей в школе кризисной ситуацией я принял решение обратиться в департамент образования с просьбой в кратчайший срок объявить конкурс на должность директора и обратиться в правоохранительные органы с требованием расследования и правовой оценки фактов нарушения прав и свидетельств преступлений в отношении детей", - говорится в сообщении от имени директора. Также, по словам Менделевича, он принял решение создать школьную комиссию по этике с привлечением родителей и выпускников для расследования случаев нарушения прав детей и "призвать сотрудников, подавших заявления об уходе из школы в связи с несогласием с действиями администрации, не покидать ее в интересах детей и для гарантии объективного расследования".

Ранее, 2 сентября, на сайте школы уже появлялось сообщение о том, что ее директор принял решение покинуть свой пост. На следующий день пресс-служба департамента образования опровергла информацию о его увольнении, и сообщение исчезло с сайта учреждения.

Скандал в одной из лучших школ Москвы

Скандал со школой начался 29 августа с поста журналистки Екатерины Кронгауз, которая рассказала на своей странице в Facebook о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. По словам журналистки, об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не принималось. Из комментариев других пользователей стало ясно, что речь идет о московской школе № 57 и ее бывшем учителе истории, который преподавал там более 15 лет.

Позже на сайте школы появилось открытое письмо директора, в котором он признавал, что нужно разобраться в сложившейся ситуации. 2 сентября в школе состоялся педсовет, на котором было принято решение создать в этом учебном заведении комиссию по этике. Некоторые преподаватели покинули собрание в самом начале и объявили о своем уходе из школы.

Школа № 57 в этом году заняла 4-е место в ежегодном рейтинге школ департамента образования Москвы, который формируется на основе результатов учащихся, в том числе их баллов по ЕГЭ и ГИА.

С начала выпуска рейтинга в 2011 году она всегда входила в топ лучших школ. Менделевич занимал пост директора школы № 57 более 20 лет.