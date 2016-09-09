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Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России снизилась на 6,5%

Общество
9 сентября, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
При этом снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний наблюдается в 74 субъектах федерации, рост - в 11
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 6,5% по данным за январь-июль 2016 года по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ со ссылкой на оперативные данные Росстата.

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"По оперативным данным Росстата за январь-июль 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизились показатели смертности от болезней системы кровообращения на 6,5 % и составили 622,9 на 100 тыс. населения", - говорится в сообщении ведомства.

При этом снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний наблюдается в 74 субъектах федерации, рост - в 11.

Ранее в Минздраве РФ неоднократно напоминали о том, что избыточное употребление алкоголя, как и курение, вносят существенный вклад в бремя неинфекционных заболеваний (НИЗ), к числу которых относятся и сердечно-сосудистые. Риск инфаркта и инсульта увеличивается. Неинфекционные заболевания составляют до 80% от всех причин смерти в мире.

Для сокращения общей смертности населения от неинфекционных заболеваний в Минздраве РФ разрабатывают соответствующую концепцию, которая будет рассчитана до 2025 года. По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ по профилактической медицине Анатолия Бойцова, реализация концепции позволит сократить на четверть общую смертность населения от НИЗ. Кроме того, планируется продолжить сокращать опасное потребление алкоголя и употребление табака.

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