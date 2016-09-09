Медведев поддерживает сохранение гарантированной части выплат педагогам

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ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что поддерживает сохранение гарантированной части выплат педагогам, и дал соответствующие поручения профильному ведомству.
"Я готов эту идею поддержать. Единственное, мне кажется не очень правильным возвращаться к ситуации, когда гарантированными являются 100% (зарплаты). Мы все-таки не должны стремиться к прежней уравниловке. Разница между квалифицированным педагогом, который реально очень хорошо работает, и тем, кто только начинает, должна учитываться", - сказал он на совещании по охране труда.
По мнению главы правительства, "значимая гарантированная часть - процентов 70 - это вполне разумно и соответствует мировой практике".
"Работа над совершенствованием соответствующего законодательства будет продолжена, поручения все даны", - отметил Медведев.