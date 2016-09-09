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Медведев поддерживает сохранение гарантированной части выплат педагогам

Общество
9 сентября, 12:24 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 9, сентября. /ТАСС
Соответствующие поручения премьер дал профильному ведомству
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ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что поддерживает сохранение гарантированной части выплат педагогам, и дал соответствующие поручения профильному ведомству.

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"Я готов эту идею поддержать. Единственное, мне кажется не очень правильным возвращаться к ситуации, когда гарантированными являются 100% (зарплаты). Мы все-таки не должны стремиться к прежней уравниловке. Разница между квалифицированным педагогом, который реально очень хорошо работает, и тем, кто только начинает, должна учитываться", - сказал он на совещании по охране труда.

По мнению главы правительства, "значимая гарантированная часть - процентов 70 - это вполне разумно и соответствует мировой практике".

"Работа над совершенствованием соответствующего законодательства будет продолжена, поручения все даны", - отметил Медведев.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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