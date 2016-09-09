Первый день празднования Курбан-байрама объявлен выходным в КЧР

ЧЕРКЕССК, 9 сентября. /ТАСС/. Первый день праздника Курбан-байрам - 12 сентября объявлен в Карачаево-Черкесии (КЧР) нерабочим днем. Соответствующий указ подписал врио главы республики Рашид Темрезов.

"В соответствии с ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", а также учитывая ходатайство Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии: объявить 12 сентября 2016 года в КЧР нерабочим днем", - говорится в тексте указа.

Также органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений "предоставлено право организовать работу в этот день с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих". Работа 12 сентября компенсируется предоставлением другого дня отдыха, уточнили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа, 12 месяца мусульманского лунного календаря, и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей, молитв и праздничного намаза, кульминацией является жертвоприношение. Праздник продолжается три дня.

В КЧР праздничные намазы пройдут в 118 мечетях республики. В честь праздника в Малокарачаевском районе республики 10 сентября состоятся скачки на приз главы Карачаево-Черкесии. Участников и гостей соревнований будут угощать национальными блюдами и сладостями.