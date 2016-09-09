Российских онкологов обучат новейшим методикам диагностики и лечения рака

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Представители Минздрава, компании Роснано и заместитель директора Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева объявили о начале курса для онкологов "Омиксные технологии в клинической онкологии". Обучение в рамках курса стартует 10 сентября.

"Курс познакомит врачей-онкологов с современными направлениями в диагностике и лечении онкологических заболеваний с позиции биоинформатики, молекулярной биологии и клинической медицины" - говорится в сообщении о начале образовательной программы.

Раковые клетки отличаются не только от здоровых, но и друг от друга наборами мутаций в своих генах, и соответственно, метаболизмом. По мере исследования онкологических заболеваний специалисты открывают все новые виды опухолей, например, видов лейкоза сегодня насчитывают уже 12. Разные типы одного и того же онкологического заболевания бывает трудно различить, поэтому лечение препаратами, эффективными против одной опухоли, может оказаться бесполезным или даже вредным против другой.

Омиксные технологии - это новый подход к диагностике рака. В рамках этого подхода врачи проводят комплексное исследование опухоли - расшифровывают геном раковых клеток, анализируют активность генов, смотрят, какие вещества синтезируют раковые клетки. В итоге, онкологи получают точный "портрет" опухоли конкретного больного и назначают препараты, эффективные именно против его типа рака.

По словам представителя "Роснано" Татьяны Николенко, в российских онкологических центрах уже есть все необходимое оборудование для проведения диагностики и лечения по омиксным методикам, но не хватает специалистов. Это проблему и призвана решить программа "Омиксные технологии в клинической онкологии", разработанная по заказу Роснано совместно со Сколковским институтом науки и технологий.

Специалисты по онкологии, молекулярной биологии и биоинформатике за четыре дня познакомят врачей онкологических центров с передовыми направлениями развития диагностики и терапии в онкологии. Учредители надеются, что курс поможет создать сообщество специалистов-онкологов для дальнейшей борьбы с раком.