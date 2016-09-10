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Минобороны ФРГ намерено удалить из Pokemon Go базы и полигоны Бундесвера

Общество
10 сентября, 9:28 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
В правительстве ФРГ опасаются, что охотники за виртуальными персонажами могут подвергнуть свою жизнь опасности, оказавшись, например, на учебном полигоне
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© AP Photo/Hau Dinh

БЕРЛИН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министерство обороны ФРГ обсуждает с разработчиками популярной игры Pokemon Go возможность удаления из игровой карты мест дислокации Бундесвера, включая базы и полигоны. Об этом сообщила газета Neue Osnabrücker Zeitung.

"В настоящее время идут переговоры", - отметил представитель оборонного ведомства. В правительстве ФРГ опасаются, что охотники за виртуальными персонажами могут подвергнуть свою жизнь опасности, оказавшись, например, на учебном полигоне. Именно такой случай произошел в Нижней Саксонии, когда трое любителей игры проникли на полигон, где шли стрельбы.

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Как сообщали еще в конце июля немецкие СМИ, в конфиденциальном документе Минобороны сказано о том, что игра непосредственно "затрагивает интересы Бундесвера в сфере безопасности".

Pokemon Go - многопользовательская игра, целью которой является поиск и обучение персонажей, именуемых покемонами (от Pocket Monsters - "карманные монстры"). В игру внедрены элементы дополненной реальности: картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на объекты из реального мира. По разным оценкам, число ежедневных пользователей игры может превышать 20 млн человек.

В отношении Pokemon Go в последнее время все чаще звучит критика, так как охота на виртуальных монстров ведется в не самых подходящих для этого общественных местах.

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