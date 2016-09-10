Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев ждет от Васильевой диалога с учителями и улучшения воспитательной функции в школе

Общество
10 сентября, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Премьер-министр констатировал, что за последние годы система образования в РФ изменилась, российские вузы "стали выходить на новые рубежи" и занимать хорошие места в рейтингах
Материал из 1 страницы
Ольга Васильева

Ольга Васильева

© Артем Коротаев/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ждет от нового главы Минобрнауки РФ Ольги Васильевой более плотного диалога с педагогами, а также улучшения воспитательной функции в школе. Об этом он заявил в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву на телеканале "Россия 1".

"Я рассчитываю, что новый министр, Ольга Юрьевна Васильева, продолжит те позитивные вещи, которые создавались в последнее время. Какие-то позиции и улучшит, изменит, более плотно будет работать с педагогическим сообществом и в школах, и в университетах, внедрять новые методики. Много сейчас говорится о необходимости улучшения воспитательной функции в школе. Всего этого я жду от нового министра", - сказал председатель правительства.

Смотрите также
Ольга Васильева
Кто такая Ольга Васильева: что известно о новом министре образования

Он констатировал, что за последние годы система образования в РФ изменилась, российские вузы "стали выходить на новые рубежи" и занимать хорошие места в рейтингах. "Единый госэкзамен стал более внятным... Где-то стал, где-то, наверное, еще нужны коррективы. И тем не менее вопросов по единому госэкзамену стало гораздо меньше", - отметил Медведев.

Также глава кабмина напомнил о реализации программы строительства детских садов и школ.

"Мы, в принципе, сейчас решили проблему детских дошкольных учреждений в масштабах всего государства, чего не было никогда в истории нашей страны, в том числе и в советские времена. Есть нюансы какие-то, но в целом эта задача решена", - сказал Медведев. Что касается школ, то в рамках новой программы за 10 лет планируется создать почти 6,5 млн новых ученических мест. "В этом году мы предусмотрели на это значительные деньги - 25 млрд (рублей)", - напомнил Медведев.

Премьер подчеркнул, что все это делалось Минобрнауки при участии бывшего министра Дмитрия Ливанова. "Но, наверное, копились и какие-то вопросы", - признал глава правительства. Медведев при этом отметил, что работа министров социального блока (Минобрнауки, Минздрав, Минтруда, Минстрой) - очень тяжелая и всегда подвергается критике.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Путин проехал на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города
2
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в Петербурге
14
Собянин открыл выставку археологических находок "Моей улицы"
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
2
Источник: задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка
3
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
4
"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по Сирии
5
Путин проехал на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города
6
Источник: дело замначальника управления ГУЭБиПК МВД не связано с делом сотрудников СК
7
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
Темы дня
Реклама