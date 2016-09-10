Медведев ждет от Васильевой диалога с учителями и улучшения воспитательной функции в школе

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ждет от нового главы Минобрнауки РФ Ольги Васильевой более плотного диалога с педагогами, а также улучшения воспитательной функции в школе. Об этом он заявил в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву на телеканале "Россия 1".
"Я рассчитываю, что новый министр, Ольга Юрьевна Васильева, продолжит те позитивные вещи, которые создавались в последнее время. Какие-то позиции и улучшит, изменит, более плотно будет работать с педагогическим сообществом и в школах, и в университетах, внедрять новые методики. Много сейчас говорится о необходимости улучшения воспитательной функции в школе. Всего этого я жду от нового министра", - сказал председатель правительства.
Он констатировал, что за последние годы система образования в РФ изменилась, российские вузы "стали выходить на новые рубежи" и занимать хорошие места в рейтингах. "Единый госэкзамен стал более внятным... Где-то стал, где-то, наверное, еще нужны коррективы. И тем не менее вопросов по единому госэкзамену стало гораздо меньше", - отметил Медведев.
Также глава кабмина напомнил о реализации программы строительства детских садов и школ.
"Мы, в принципе, сейчас решили проблему детских дошкольных учреждений в масштабах всего государства, чего не было никогда в истории нашей страны, в том числе и в советские времена. Есть нюансы какие-то, но в целом эта задача решена", - сказал Медведев. Что касается школ, то в рамках новой программы за 10 лет планируется создать почти 6,5 млн новых ученических мест. "В этом году мы предусмотрели на это значительные деньги - 25 млрд (рублей)", - напомнил Медведев.
Премьер подчеркнул, что все это делалось Минобрнауки при участии бывшего министра Дмитрия Ливанова. "Но, наверное, копились и какие-то вопросы", - признал глава правительства. Медведев при этом отметил, что работа министров социального блока (Минобрнауки, Минздрав, Минтруда, Минстрой) - очень тяжелая и всегда подвергается критике.