РЖД планируют к 2020-2021 году запустить беспилотные поезда в метро Москвы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. РЖД планирует через пять-шесть лет запустить беспилотные поезда в московском метро, сообщил глава компании Олег Белозеров, представляя президенту РФ Владимиру Путину поезда на новом Московском центральном кольце (МЦК).

"Планируем обогнать весь мир и к 2020-2021 году запустить (поезда в метро Москвы) без машиниста. Сейчас отрабатываем технологии", - доложил Белозеров Путину в ходе пробной поездки президента по новому кольцу.

По словам главы РЖД, тридцать три "Ласточки", которые будут курсировать по МЦК, в будущем планируется менять на более совершенные составы.

"Здесь вся технология российская и здесь нет традиционных семафоров. За счет этого и за счет применения системы ГЛОНАСС интервал составляет шесть минут, но мы сможем уменьшить его до трех минут", - сказал Белозеров.

Утром в субботу в рамках открытия нового кольца Московского метрополитена глава государства осмотрел станции "Лужники" и "Площадь Гагарина" и прокатился между ними на первых поездах. Через некоторое время после ознакомительной поездки Владимира Путина МЦК был открыт для всех желающих.

Несколько этапов запуска МЦК

Московское центральное кольцо - это 31 станция, 17 пересадок на метро, 10 пересадок на пригородные электрички. С каждого транспортно-пересадочного узла можно будет пересесть на наземный городской пассажирский транспорт.

Запуск пассажирского движения на МЦК будет проходить в несколько этапов. Первый - сегодня, в День города: для пассажиров открывается 24 станции, где можно будет сделать 11 пересадок на метро и пять - на пригородные поезда.

До конца года начнут работу все станции. В первый месяц проезд по МЦК будет бесплатным.

Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. Досье

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