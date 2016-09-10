В Чечне более 150 автомобилистов приняли участие в акции "Трезвый водитель"

Гинер: Россия - очень футбольная страна, Слуцкий просто пошутилСпорт 10 сентября, 23:36
Число подписчиков Кадырова в соцсетях перевалило за три миллионаОбщество 10 сентября, 23:30
Матч между футбольными сборными России и Румынии пройдет в КазаниСпорт 10 сентября, 23:25
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой КатараСпорт 10 сентября, 23:08
Минобороны РФ: режим перемирия в Сирии за сутки нарушался восемь разПолитика 10 сентября, 23:04
ЦСКА крупно обыграл "Терек" в матче-открытии нового домашнего стадионаСпорт 10 сентября, 22:52
Грандиозным фейерверком завершился первый день празднования 869-летия МосквыМосква 10 сентября, 22:24
Фонд Кадырова раздаст более 60 тысяч овец малоимущим семьям на Курбан-байрамОбщество 10 сентября, 22:18
Раздача львов: итоги 73-го Венецианского кинофестиваляКультура 10 сентября, 21:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 150 автомобилистов Чечни приняли участие в акции "Трезвый водитель", приуроченной к всероссийскому Дню трезвости, который отмечается 11 сентября.
"В ходе акции у контрольно-пропускного пункта при въезде в город Грозный была организована добровольная мобильная медицинская проверка водителей. С помощью одноразовых алкотестеров сотрудники наркодиспансера измеряли концентрацию алкоголя в выдыхаемом водителями воздухе", - сообщили в пресс-службе МВД по Чечне. За время проведения акции ни у одного из водителей не было обнаружено содержание в организме алкоголя.
"Автомобилистам были вручены также специальные агитационные материалы о пагубности и вреде употребления алкогольных напитков. Обращаясь к водителям, участники акции призывали их соблюдать правила дорожного движения и напоминали о трагичных последствиях управления транспортом в нетрезвом виде",- отметили в МВД Чечни. С начала 2016 года в Чечне зафиксировано 10 случаев ДТП по вине нетрезвых водителей.