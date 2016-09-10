В Чечне более 150 автомобилистов приняли участие в акции "Трезвый водитель"

ГРОЗНЫЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 150 автомобилистов Чечни приняли участие в акции "Трезвый водитель", приуроченной к всероссийскому Дню трезвости, который отмечается 11 сентября.

"В ходе акции у контрольно-пропускного пункта при въезде в город Грозный была организована добровольная мобильная медицинская проверка водителей. С помощью одноразовых алкотестеров сотрудники наркодиспансера измеряли концентрацию алкоголя в выдыхаемом водителями воздухе", - сообщили в пресс-службе МВД по Чечне. За время проведения акции ни у одного из водителей не было обнаружено содержание в организме алкоголя.

"Автомобилистам были вручены также специальные агитационные материалы о пагубности и вреде употребления алкогольных напитков. Обращаясь к водителям, участники акции призывали их соблюдать правила дорожного движения и напоминали о трагичных последствиях управления транспортом в нетрезвом виде",- отметили в МВД Чечни. С начала 2016 года в Чечне зафиксировано 10 случаев ДТП по вине нетрезвых водителей.