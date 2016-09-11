Тысячи обнаженных велосипедистов проехали по улицам Филадельфии

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Более трех тысяч полностью или частично обнаженных велосипедистов проехали в субботу по улицам Филадельфии (штат Пенсильвания). Цель этой ежегодной акции, как заявили ее организаторы, состоит в том, чтобы напомнить о необходимости экономии топлива, а также продемонстрировать красоту человеческого тела.
Провела мероприятие в восьмой раз неправительственная организация Philly Naked Bike Ride. В качестве отправной точки марафона был выбран парк у Художественного музея Филадельфии, который находится в центре города и является одним из крупнейших в стране.
Общая протяженность маршрута составила около 18 км, он пролегал вблизи наиболее популярных среди туристов достопримечательностей города, в том числе Индепенденс- холла - здания, где были подписаны Декларация независимости и конституция США, а также площади, названной в честь американского астронома и математика Дэвида Риттенхауса. Завершился велопробег в парке в юго-восточной части Филадельфии.
Как видно на фотографиях, опубликованных организаторами и местными СМИ, многие участники пробега надели лишь шлемы и обувь, тела некоторых велосипедистов были разрисованы краской, популярностью пользовались и маски. Организаторы рекомендовали марафонцам все же взять с собой одежду на случай, если их велосипед сломается, а также чтобы добраться до дома после завершения мероприятия.
Первая акция подобного рода состоялась в городе в 2009 году, тогда по улицам Филадельфии проехали на велосипедах около двух тысяч человек. В последующие годы число участников составляло от 2 до 3,5 тысячи.