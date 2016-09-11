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"Советский Голливуд": праздник фонтанов в Петергофе, посвященный Году российского кино

Общество
11 сентября, 16:05 UTC+3
В галерее ТАСС собраны самые захватывающие кадры шоу, которое состоялось в резиденции
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© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
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© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС

Государственный музей-заповедник "Петергоф" представил петербуржцам и туристам два проекта, посвященных Году российского кино: грандиозный осенний праздник фонтанов "Советский Голливуд" и выставку, рассказывающую о съемках художественных фильмов в дворцах и парках резиденции.

Фильмография" Петергофа включает шесть десятков работ отечественных кинокомпаний, снятых в разные годы. Среди самых известных - "Звезда пленительного счастья" Владимира Мотыля, "Улица полна неожиданностей" Сергея Сиделева, "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Игоря Масленникова, "Соломенная шляпка" Леонида Квинихидзе, "Женя, Женечка и "катюша" Владимира Мотыля, "Дон Сезар де Базан" Яна Фрида. 18 фильмов сняты киностудией "Ленфильм.

Самые яркие моменты праздника - в галерее ТАСС.

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