Главный муфтий РФ призвал к покаянию прикрывающихся исламом террористов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Покаяться в преступлениях призвал террористов, прикрывающихся исламом, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Об этом говорится в поздравлении уммы с праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

Призыв к покаянию

"К сожалению, мы стали свидетелями кровопролитных войн на святых землях, ранее являвшихся просветительскими центрами мусульманской культуры и колыбелью ислама. Террористы, прикрываясь нашей религией, сеют вражду и ненависть, проливают невинную кровь, - сказано в документе. - Мы гневно осуждаем любые преступления, направленные против людей, их прав и свобод, и призываем к немедленному покаянию. Убийство невинных людей не имеет никаких оправданий и противоречит гуманистическим принципам ислама".

Муфтий отметил, что "истинное служение богу заключается в жертвовании своей жизни, здоровья, имущества и времени для совершения добра и принесения пользы обществу, несмотря на все трудности и искушения, возникающие перед человеком на жизненном пути". "Именно это поклонение богу через служение людям реализуется в эти дни через обряд благотворительного жертвования своего имущества нуждающимся, раздачи мяса беднякам и неимущим, приглашения к праздничным столам родных и соседей, вне зависимости от их религиозной и национальной принадлежности", - подчеркнул он.

"В этот великий праздник гуманизма, провозглашающий наивысшую ценность человеческой жизни, я молю всевышнего Аллаха даровать мира и спокойствия, благополучия и процветания всем народам Земли и всему человечеству", - говорится в тексте поздравления.

О празднике

Праздник жертвоприношения - один из главных для мусульман. Он отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа, 12-го месяца мусульманского лунного календаря, и знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку. Ежегодно хадж совершают около 1,3 млн человек, включая около 16 тыс. россиян.

В основе праздника лежит сюжет из Корана, аналогичный библейскому, - ангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Когда же Аллах убедился в верности Ибрахима, который был готов исполнить его приказ, то милостиво заменил сына ягненком.

Накануне праздника принято соблюдать пост. Наступает Курбан-байрам с восходом солнца и длится три-четыре дня, первый из которых в некоторых регионах РФ является нерабочим. Мусульмане совершают полное омовение, надевают новую одежду и направляются в мечеть к утренней молитве. В этот же день принято ходить в гости и обмениваться подарками, а также посещать кладбища, чтобы у могил молиться за умерших.

В знак готовности служить богу проводится обязательный обряд жертвоприношения. По мнению исламских богословов, жертвенными животными могут быть верблюды, буйволы, быки или коровы, овцы, козы, а также бараны - наиболее популярные для этого обряда в России.

Однако его совершение в Москве запрещено, но есть 14 специальных площадок в Подмосковье. От одной семьи в жертву приносится одно животное. Мясо делят на три части: одну отдают бедным, из второй готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью верующие могут оставить своей семье.