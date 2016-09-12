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Федор Конюхов установит в Марианской впадине крест из древнего известняка

Общество
12 сентября, 11:05 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова
Плиту известняка, возраст которого насчитывает 360 млн лет, вырезали на берегу горной реки Мсты в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Плиту известняка палеозойской эры для изготовления православного креста, который знаменитый путешественник Федор Конюхов намерен установить в ходе экспедиции в Марианской впадине на глубине 11 км, вырезали в Новгородской области, сообщил корреспонденту ТАСС предприниматель Валерий Артемьев.

"Плиту известняка, сформировавшегося в эпоху раннего карбона (палеозойская эра, ок. 360 млн лет назад - прим. ТАСС) я вырезал на берегу горной реки Мсты в Боровичском районе Новгородской области. Размер плиты - полметра на метр, она состоит примерно из 20 пластов и не содержит инородных включений", - сказал он.

По словам Артемьева, плита доставлена в одну из мастерских известного российского ювелира, художника-камнереза православных образов и символов Владимира Михайлова.

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Как ранее сообщал ТАСС, Конюхов готовит проект погружения в батискафе в Марианскую впадину Тихого океана. Путешественник собирается опуститься на дно самого глубокого океанического желоба Земли (около 10 тыс. 994 м ниже уровня моря) и пробыть там несколько суток, проводя научные исследования. Дата экспедиции пока не назначена, сообщается на сайте экспедиционного штаба исследователя.

Летом 2017 года Конюхов планирует совершить полет в стратосферу (один из верхних слоев атмосферы, высота - от 11 тыс. до 50 тыс. м) на тепловом аэростате и установить новый рекорд высоты.

В августе 2016 года Конюхов установил рекорд кругосветного путешествия на воздушном шаре. Он пересек Австралию, Тихий океан, Южную Америку, Атлантический океан, Мыс Доброй Надежды и Индийский океан. В общей сложности путешественник преодолел порядка 35 тыс. км.

Экспедиции Федора Конюхова. Досье

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Конюхов, Федор Филиппович
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