Федор Конюхов установит в Марианской впадине крест из древнего известняка

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Плиту известняка палеозойской эры для изготовления православного креста, который знаменитый путешественник Федор Конюхов намерен установить в ходе экспедиции в Марианской впадине на глубине 11 км, вырезали в Новгородской области, сообщил корреспонденту ТАСС предприниматель Валерий Артемьев.
"Плиту известняка, сформировавшегося в эпоху раннего карбона (палеозойская эра, ок. 360 млн лет назад - прим. ТАСС) я вырезал на берегу горной реки Мсты в Боровичском районе Новгородской области. Размер плиты - полметра на метр, она состоит примерно из 20 пластов и не содержит инородных включений", - сказал он.
По словам Артемьева, плита доставлена в одну из мастерских известного российского ювелира, художника-камнереза православных образов и символов Владимира Михайлова.
Как ранее сообщал ТАСС, Конюхов готовит проект погружения в батискафе в Марианскую впадину Тихого океана. Путешественник собирается опуститься на дно самого глубокого океанического желоба Земли (около 10 тыс. 994 м ниже уровня моря) и пробыть там несколько суток, проводя научные исследования. Дата экспедиции пока не назначена, сообщается на сайте экспедиционного штаба исследователя.
Летом 2017 года Конюхов планирует совершить полет в стратосферу (один из верхних слоев атмосферы, высота - от 11 тыс. до 50 тыс. м) на тепловом аэростате и установить новый рекорд высоты.
В августе 2016 года Конюхов установил рекорд кругосветного путешествия на воздушном шаре. Он пересек Австралию, Тихий океан, Южную Америку, Атлантический океан, Мыс Доброй Надежды и Индийский океан. В общей сложности путешественник преодолел порядка 35 тыс. км.
Экспедиции Федора Конюхова. Досье