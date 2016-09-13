Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: три четверти москвичей одобряют переход от маршруток к городским автобусам

Общество
13 сентября, 8:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Среди основных преимуществ горожане назвали возможность оплаты проезда привычными москвичам билетами на транспорт, закупленные перевозчиками новые автобусы, комфорт поездки
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Три четверти жителей Москвы положительно оценивают переход от маршрутных такси к автобусам, свидетельствуют результаты независимого опроса, проведенного специалистами Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) и посвященного коммерческим перевозчикам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Смотрите также
Автомобилисты Москвы поехали быстрее на 8% после отказа от дублирующих маршрутов автобусов

"Горожане оценили комфорт и возможность использования городских билетов в новых автобусах - это показали результаты независимого опроса пассажиров, проведенного специалистами МАДИ. В опросе приняли участие более 6 тысяч человек на 50 остановках наземного транспорта с наибольшим пассажиропотоком", - сказали в пресс-службе.

Жители столицы ответили на вопросы о реформе наземного городского пассажирского транспорта. Так, три четверти респондентов оценили реформу положительно. Среди основных преимуществ горожане назвали возможность оплаты проезда привычными москвичам билетами на транспорт (78% респондентов), закупленные перевозчиками новые автобусы (75% респондентов), комфорт поездки (73% респондентов).

Почти 90% опрошенных пенсионеров и 73% студентов оценили появившуюся возможность пользоваться льготным проездом в частных автобусах.

Смотрите также
Мосгортранс: ни один из маршрутов общественного транспорта в центре столицы не исчезнет

Сейчас во всех без исключения автобусах действуют социальные карты. Около 70% респондентов положительно отметили то, что в результате реформы коммерческие перевозчики присоединились к единой системе городского транспорта и подключены к городским сервисам для подачи жалоб и получения информации.

В этом году все коммерческие перевозчики в Москве перешли на новую схему работы. Устаревшие маршрутки, где оплатить проезд можно было только наличными, заменены на комфортабельные коммерческие автобусы. Во всех коммерческих автобусах принимаются к оплате все городские билеты ("Тройка", ТАТ, "Единый", "90 минут"), а московские льготники могут бесплатно проезжать по социальной карте москвича в любом городском автобусе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
16
"ТеатРалли": как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
12
"Советский Голливуд": праздник фонтанов в Петергофе, посвященный Году российского кино
15
Собянин открыл первый московский парад городской техники
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
3
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
4
В Аргентине обнаружен метеорит весом более 30 тонн
5
Ольга Васильева: мы будем идти по пути ЕГЭ, однако предела совершенству быть не может
6
Украина может отказаться от работы в ПАСЕ, если полномочия России будут восстановлены
7
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
Темы дня
Реклама