Опрос: три четверти москвичей одобряют переход от маршруток к городским автобусам

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Три четверти жителей Москвы положительно оценивают переход от маршрутных такси к автобусам, свидетельствуют результаты независимого опроса, проведенного специалистами Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) и посвященного коммерческим перевозчикам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учебного заведения.
"Горожане оценили комфорт и возможность использования городских билетов в новых автобусах - это показали результаты независимого опроса пассажиров, проведенного специалистами МАДИ. В опросе приняли участие более 6 тысяч человек на 50 остановках наземного транспорта с наибольшим пассажиропотоком", - сказали в пресс-службе.
Жители столицы ответили на вопросы о реформе наземного городского пассажирского транспорта. Так, три четверти респондентов оценили реформу положительно. Среди основных преимуществ горожане назвали возможность оплаты проезда привычными москвичам билетами на транспорт (78% респондентов), закупленные перевозчиками новые автобусы (75% респондентов), комфорт поездки (73% респондентов).
Почти 90% опрошенных пенсионеров и 73% студентов оценили появившуюся возможность пользоваться льготным проездом в частных автобусах.
Сейчас во всех без исключения автобусах действуют социальные карты. Около 70% респондентов положительно отметили то, что в результате реформы коммерческие перевозчики присоединились к единой системе городского транспорта и подключены к городским сервисам для подачи жалоб и получения информации.
В этом году все коммерческие перевозчики в Москве перешли на новую схему работы. Устаревшие маршрутки, где оплатить проезд можно было только наличными, заменены на комфортабельные коммерческие автобусы. Во всех коммерческих автобусах принимаются к оплате все городские билеты ("Тройка", ТАТ, "Единый", "90 минут"), а московские льготники могут бесплатно проезжать по социальной карте москвича в любом городском автобусе.