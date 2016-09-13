Бенгальского тигренка без документов изъяли у жителя Новороссийска

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура изъяла у жителя Новороссийска котенка бенгальского тигра, на которого у владельца не было документов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

"В ходе проверки соблюдения законодательства об охране объектов животного мира было установлено, что в городе Новороссийске по улице Малыгина в частном домовладении гражданин содержал четырехмесячного бенгальского тигра без каких-либо разрешительных документов, выдаваемых уполномоченными органами", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Если ветеринары выявят проблемы со здоровьем у животного, в отношении хозяина может быть возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Тигренок передан на содержание в сафари-парк Геленджика.