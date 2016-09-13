Бенгальского тигренка без документов изъяли у жителя Новороссийска

СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321Происшествия 13 сентября, 9:44
Ученые создадут 3D-модели "северных пустынь" на ЯмалеНовости Урала 13 сентября, 9:29
Ханты-Мансийск примет Всемирную шахматную олимпиаду 2020 годаСпорт 13 сентября, 9:15
В Ростовской области отметят 79-летие регионаНовости Ростовской области 13 сентября, 9:00
Глава "Альпари Голд": инвесторы держат курс на золотоНовости партнеров 13 сентября, 9:00
ЦБ отозвал лицензию у московского РоспромбанкаЭкономика и бизнес 13 сентября, 8:53
Бразильская больница из-за отсутствия финансирования просит передать ей сто мешков с кофеОбщество 13 сентября, 8:32
Волонтеры вывезли более 25 тыс. мешков мусора с берегов БайкалаВ стране 13 сентября, 8:31
Единая площадка для предложений бизнеса в сфере надзора может появиться на базе МЭРЭкономика и бизнес 13 сентября, 8:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура изъяла у жителя Новороссийска котенка бенгальского тигра, на которого у владельца не было документов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
"В ходе проверки соблюдения законодательства об охране объектов животного мира было установлено, что в городе Новороссийске по улице Малыгина в частном домовладении гражданин содержал четырехмесячного бенгальского тигра без каких-либо разрешительных документов, выдаваемых уполномоченными органами", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Если ветеринары выявят проблемы со здоровьем у животного, в отношении хозяина может быть возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Тигренок передан на содержание в сафари-парк Геленджика.