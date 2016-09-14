В соцсетях началась акция #Мои100друзей в поддержку детдома для инвалидов

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Благотворительный флешмоб в поддержку подопечных расположенного в Москве Свято-Софийского детского дома для инвалидов начался в социальных сетях. Авторы публикаций с хэштегом #Мои100друзей перечисляют некую сумму в пользу детей и предлагают своим друзьям присоединиться к акции, сообщили в среду в пресс-службе православной службы помощи "Милосердие".
"Участникам флешмоба предлагается сделать sms-пожертвование в пользу детского дома и разместить в своей социальной сети пост с хештегом #Мои100друзей и призывом к друзьям подхватить благотворительную "эстафету". Акцию уже поддержали телеведущая Тутта Ларсен, актеры Андрей Мерзликин и Гоша Куценко, режиссер Оксана Михеева, спортсменка Валерия Коблова и сотни пользователей соцсетей", - говорится в пресс-релизе. Как рассказала директор Свято-Софийского детского дома Светлана Емельянова, в нем живут 23 ребенка с множественными нарушениями развития.
"Здесь у каждого ребенка есть не только все возможности для обучения, но самое главное - сотрудники и волонтеры, которые смогли стать для них значимыми взрослыми, окружили их любовью и таким образом дают мощный стимул для их развития", - поделилась она. Организаторы акции #Мои100друзей уверены, что у каждого участника флешмоба найдется хотя бы 100 рублей, которые можно без ущерба для личного бюджета пожертвовать на нужды детского дома, а также хотя бы 100 друзей в социальной сети, которые увидят пост об акции и поддержат ее.
Свято-Софийский детский дом - это негосударственный детский дом, который является одним из проектов православной службы помощи "Милосердие". Он существует благодаря поддержке "Русфонда", Департамента труда и соцзащиты Москвы, а также на частные пожертвования.
В службе "Милосердие" отмечают, что пожертвования необходимы детскому дому, в первую очередь, на оплату труда специалистов, а также на развивающие занятия для воспитанников. Поддержать Свято-Софийский детский дом можно, отправив sms на номер 3434 со словом "домик" и суммой пожертвования через пробел.