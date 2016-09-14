Netflix сообщил о намерении соблюдать законодательство РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Американский онлайн-кинотеатр Netflix, вышедший на российский рынок в начале 2016 года, заявил о намерении соблюдать законодательство РФ. Об этом журналистам сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"О встрече с Netflix не договорились. Мы обменялись письмами, в котором Netflix нам сообщил, что они в принципе намерены соблюдать законодательство РФ и заинтересованы во встрече", - сказал Жаров.

"Мы им в свою очередь отписали, что к встрече мы готовы, и, как только они созреют по датам, мы ждем эту информацию. Полагаю, что поскольку финал переписки пришелся на начало лета, видимо, в Netflix, как и во всем мире, был период отпусков руководства. Ну, наверное, осенью что-то произойдет, как произойдет - сразу скажем", - заключил Жаров.

В марте 2016 года Жаров сообщал, что Роскомнадзор предложил Netflix провести встречу на площадке ведомства совместно с сотрудниками ФНС и обсудить работу компании на российском рынке. "В этой встрече примут участие не только сотрудники Роскомнадзора, но также и сотрудники налоговой службы, поскольку Netflix с пользователей в РФ берет деньги и должен платить и налоги. Ждем их ответа", - сказал он тогда.

Netflix 6 января 2016 года начал работать в России, Азербайджане, Индии и еще в 130 странах мира. До этого компания была представлена в более чем 60 странах мира, ее клиентами являлись 71 млн человек. Видеосервис предоставляет услуги "видео по запросу" (VoD) и производит собственный контент.