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Голодец: решение об участии в проекте частной скорой помощи регионы будут принимать сами

Общество
14 сентября, 19:27 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Михаил Селиванов
По словам заместителя председателя правительства, частники успешно себя зарекомендовали в оказании некоторых медицинских услуг
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Решение об участии в проекте частной скорой помощи регионы будут принимать самостоятельно, сообщила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в ходе поездки в Нижний Новгород. По ее словам, частники успешно себя зарекомендовали в оказании некоторых медицинских услуг.

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"Участвовать или нет в проекте частной скорой помощи - это выбор региона, потому что в тарифе ОМС заложена услуга, а кто ее оказывает - государственное учреждение или частное - выбирает сам регион", - сказала Голодец.

Она добавила, что в РФ очень многие услуги успешно оказываются частниками в системе ОМС. "К примеру, услуга по диализу почти на 90% закрыта частными медицинскими учреждениями, и мы оцениваем, что эта услуга оказывается в РФ на мировом уровне. У нас нет к этому претензий", - подчеркнула зампред правительства.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил, что правительство региона рассматривало возможность привлечения частных компаний к работе службы скорой медицинской помощи. "Мы несколько таких проектов рассматривали, пока частники не дотягивают до необходимого уровня качества, который мы требуем", - сказал Шанцев.

Как сообщалось ранее, в ряде регионов реализуются проекты по государственно-частному взаимодействию, в рамках которых часть функций служб скорой помощи передана частным организациям. Например, система с 2013 года действует в Чувашии, где автомобили для службы скорой помощи предоставляет частная организация, она же их содержит, ремонтирует и предоставляет водителей. При этом вся помощь пациентам оказывается бесплатно, но на новых автомобилях. Власти республики считают, что проект доказал свою эффективность - качество оказания услуг повысилось, сократилось время прибытия скорой.

В Кирове за счет внедрения услуг частных компаний сэкономили 110 млн рублей на закупке новых автомобилей. При этом на 100% обновили автопарк службы скорой помощи. Количество сходов автомобилей скорой с линии в результате поломок сократилось более чем в 3 раза. Зарплата водителей выросла на 6%.

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