Труднодоступным регионам могут внести в ОМС плату за вызов вертолета

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Правительство РФ обсуждает введение в тариф обязательного медицинского страхования (ОМС) оплаты вертолеточасов для регионов, в которых есть проблемы доступности скорой медпомощи. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец в ходе визита в Нижний Новгород.
"Мы сейчас обсуждаем в канун будущего года введение в тариф обязательного медицинского страхования оплаты вертолеточасов для тех регионов, в которых есть проблема доступности скорой медицинской помощи", - сказала она.
Вице-премьер добавила, что в настоящее время субъекты РФ заявляют об огромных потребностях как по автомобильному, так и по вертолетному парку скорой медицинской помощи.
"Мы хотим повторить такой же объем на следующий год, и потребуется несколько лет, чтобы полностью обновить весь парк", - сообщила она.
Ранее Голодец заявила, что в 2016 году на госпрограмму обновления санитарных автопарков выделено 3 млрд рублей. На эти средства планируется закупить 1,5 тыс. автомобилей скорой помощи для регионов. Как отметила вице-премьер, более 200 машин уже поставлено в регионы, остальные поступят в субъекты РФ в ближайшие дни.