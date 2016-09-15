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Стивен Сигал и губернатор Сахалина посадили дерево дружбы

Общество
15 сентября, 7:31 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Актер поделился своими идеями по развитию спорта в Корсакове, а также обустройству самого города
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Стивен Сигал

Стивен Сигал

© Артем Коротаев/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Стивен Сигал, который является гостем сахалинского кинофестиваля "Край света", и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко посадили в Корсакове дерево дружбы, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

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"Саженец канадского клена посадили на территории недавно построенного спортивно-оздоровительного комплекса "Флагман". Теперь это дерево будет напоминать о визите звезды, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, актер поделился своими идеями по развитию спорта в Корсакове, а также обустройству самого города. "Мы уже сделали пилотный проект, - сообщил Сигал. - В ближайшее время планируем получить ответ от муниципальных властей и надеемся реализовать задуманное".

Кожемяко поддержал предложение о сотрудничестве американского актера с местными властями. В частности, отметил он, пример Сигала вдохновит местных мальчишек более активно заниматься спортом, добиваться новых успехов.

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Вечером Сигал встретится с сахалинцами после демонстрации фильма с его участием, сообщили ТАСС в региональном Министерстве культуры и архивного дела.

Шестой сахалинский международный кинофестиваль "Край света" открылся 9 сентября. За последние годы фестиваль стал одним из крупнейших на территории России смотров.

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