Стивен Сигал и губернатор Сахалина посадили дерево дружбы

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Стивен Сигал, который является гостем сахалинского кинофестиваля "Край света", и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко посадили в Корсакове дерево дружбы, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.
"Саженец канадского клена посадили на территории недавно построенного спортивно-оздоровительного комплекса "Флагман". Теперь это дерево будет напоминать о визите звезды, - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, актер поделился своими идеями по развитию спорта в Корсакове, а также обустройству самого города. "Мы уже сделали пилотный проект, - сообщил Сигал. - В ближайшее время планируем получить ответ от муниципальных властей и надеемся реализовать задуманное".
Кожемяко поддержал предложение о сотрудничестве американского актера с местными властями. В частности, отметил он, пример Сигала вдохновит местных мальчишек более активно заниматься спортом, добиваться новых успехов.
Вечером Сигал встретится с сахалинцами после демонстрации фильма с его участием, сообщили ТАСС в региональном Министерстве культуры и архивного дела.
Шестой сахалинский международный кинофестиваль "Край света" открылся 9 сентября. За последние годы фестиваль стал одним из крупнейших на территории России смотров.