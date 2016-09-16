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Около 60 школьных автобусов и машин скорой помощи отправлено в муниципалитеты Дагестана

Общество
16 сентября, 16:33 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 16, сентября. /ТАСС
Председатель правительства региона Абдусамад Гамидов заявил, что Дагестан получил больше автотранспорта, чем все субъекты СКФО
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МАХАЧКАЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Около 60 школьных автобусов и карет скорой помощи были направлены в районы и города Дагестана. Торжественная церемония отправки состоялась в пятницу на центральной площади в Махачкале.

"Потребность в автомобилях скорой помощи и школьных автобусах у нас высокая. Сейчас мы получили 30 школьных автобусов, а до конца года получим еще 28. Кроме того, мы получили 26 карет скорой помощи", - сказал на церемонии председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.

По его словам, Дагестан получил больше автотранспорта, чем все субъекты Северо-Кавказского федерального округа. "Это отрадно. Хочу за эту работу поблагодарить наших министров образования и науки Шахабаса Шахова и здравоохранения Танку Ибрагимова, которые занимались этим вопросом", - отметил Гамидов.

Как сообщили в управлении по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана, республика получила 25 автомобилей скорой медицинской помощи марки УАЗ оснащенностью класса В и один автомобиль скорой медицинской помощи (реанимобиль) марки Ford оснащенностью класса С. "Учитывая, что в 2016 году истекает срок эксплуатации 95 единиц автомашин скорой медицинской помощи, новое поступление карет скорой помощи было крайне необходимо для республики", - отметили в ведомстве.

По данным управления по информационной политике, сегодня общая потребность Дагестана в автомобилях скорой медицинской помощи составляет более 455 единиц, до конца 2016 года ожидается поставка еще одной партии машин для нужд лечебных учреждений региона. Ранее в рамках программы "Модернизация здравоохранения" в лечебные учреждения республики было поставлено 145 единиц автомобилей скорой медицинской помощи.

Кроме того, ранее в школы республики было поставлено свыше 400 единиц автотранспорта. "Однако в 2016 году истекает срок эксплуатации 131 автобуса, и сегодня общая потребность республики в школьных автобусах составляет 319 единиц", - отметили в ведомстве.

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