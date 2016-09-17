Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Великобритании ужесточат наказание за пользование телефоном за рулем

Общество
17 сентября, 11:57 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Новые правила, предусматривающие наказание в виде выплаты штрафа в размере $260 и начислении шести штрафных баллов, вступят в силу в 2017 году
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Правительство Великобритании намерено значительно ужесточить наказание за пользование мобильным телефоном за рулем. Как сообщает в субботу телерадиовещательная корпорация "Би-би-си", новые штрафы, которые должны вступить в силу в 2017 году, предусматривают наказание в виде выплаты 200 фунтов стерлингов ($260) и начисления шести штрафных баллов.

При достижении же 12 баллов в течение трех лет, согласно действующей системе, права изымаются. При этом в случае повторного нарушения размер штрафа может увеличиться до 1 тыс. фунтов ($1,3 тыс.). Сейчас водителю, которого полиция увидит с телефоном в руке во время движения или на светофоре, грозит 100-130 фунтов штрафа ($130-$170) и три штрафных балла.

Для новых же водителей, получивших права менее двух лет назад, шесть штрафных баллов будут означать немедленное лишение прав и необходимость заново сдавать экзамены для того, чтобы вернуться за руль.

По информации министерства транспорта Соединенного Королевства, ужесточенные правила дорожного движения должны вступить в силу в первой половине 2017 года.

Как следует из распространенного ранее на этой неделе доклада Королевского автомобильного клуба Великобритании, 31% британских водителей признались, что за рулем они говорят по телефону, посылают сообщения, снимают фото и видео или используют другие приложения. Для сравнения, в 2014 году их доля не превышала 8%. В тот год, согласно официальной статистке, водители, которые отвлеклись на свои мобильные телефоны, стали причиной 492 ДТП, в которых погиб 21 человек.

Впервые запрет за пользование мобильными телефонами за рулем вступил в Великобритании в 2003 году, штраф в то время составлял 30 фунтов ($40 в пересчете на сегодняшний курс).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера тонны мусора
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похищенные в Тульской области дети найдены живыми в Москве
2
Украинские радикалы напали на посольство РФ в Киеве
3
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
4
Путин: США хотят сохранить боевой потенциал оппозиционных сил в Сирии
5
Почти 1,4 тыс. детей пропали без вести в Москве за 2015 год
6
Порошенко ждут на допрос в Генпрокуратуру Украины сразу после его возвращения из ООН
7
Оппозиция выгнала спецназ США из города на севере Сирии и обстреляла его
Темы дня
Реклама