В Великобритании ужесточат наказание за пользование телефоном за рулем

ЛОНДОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Правительство Великобритании намерено значительно ужесточить наказание за пользование мобильным телефоном за рулем. Как сообщает в субботу телерадиовещательная корпорация "Би-би-си", новые штрафы, которые должны вступить в силу в 2017 году, предусматривают наказание в виде выплаты 200 фунтов стерлингов ($260) и начисления шести штрафных баллов.

При достижении же 12 баллов в течение трех лет, согласно действующей системе, права изымаются. При этом в случае повторного нарушения размер штрафа может увеличиться до 1 тыс. фунтов ($1,3 тыс.). Сейчас водителю, которого полиция увидит с телефоном в руке во время движения или на светофоре, грозит 100-130 фунтов штрафа ($130-$170) и три штрафных балла.

Для новых же водителей, получивших права менее двух лет назад, шесть штрафных баллов будут означать немедленное лишение прав и необходимость заново сдавать экзамены для того, чтобы вернуться за руль.

По информации министерства транспорта Соединенного Королевства, ужесточенные правила дорожного движения должны вступить в силу в первой половине 2017 года.

Как следует из распространенного ранее на этой неделе доклада Королевского автомобильного клуба Великобритании, 31% британских водителей признались, что за рулем они говорят по телефону, посылают сообщения, снимают фото и видео или используют другие приложения. Для сравнения, в 2014 году их доля не превышала 8%. В тот год, согласно официальной статистке, водители, которые отвлеклись на свои мобильные телефоны, стали причиной 492 ДТП, в которых погиб 21 человек.

Впервые запрет за пользование мобильными телефонами за рулем вступил в Великобритании в 2003 году, штраф в то время составлял 30 фунтов ($40 в пересчете на сегодняшний курс).