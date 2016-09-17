В Тбилиси на 88-м году жизни скончался скульптор Мераб Бердзенишвили

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ТБИЛИСИ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Выдающийся грузинский скульптор, народный художник Грузии и СССР Мераб Бердзенишвили скончался в возрасте 87 лет в Тбилиси. Об этом сообщило Общественное ТВ республики.
Бердзенишвили родился 10 июня 1929 года в Тбилиси, закончил здесь Художественную академию, занимался педагогической деятельностью, стал доктором искусствоведения. Он является создателем десятков памятников, посвященных выдающимся деятелем истории и культуры Грузии и других стран, лауреатом государственных премий Грузии, СССР и международных конкурсов, член- корреспондент Академии художеств РФ. Кроме того, Бердзенишвили - автор памятника русскому поэту, дипломату и общественному деятелю Александру Грибоедову в Тбилиси.
Бердзенишвили с 1980-х годов активно участвовал в общественной жизни Грузии, высказывая свое мнение по важнейшим вопросам жизни страны.