Скворцова: вакцинация от гриппа в этом году может охватить 48 млн россиян

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вакцинация от гриппа в РФ за счет средств госбюджета в этом году может охватить 48 млн человек, 12 млн россиян уже сделали прививки. Об этом сообщила на совещании у президента РФ Владимира Путина глава Минздрава Вероника Скворцова.

СПЕЦПРОЕКТ Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

Она подчеркнула, что в прошлом году впервые удалось изменить тренд и было отмечено снижение смертности в зимний период. "За счет изменения подходов к профилактике гриппа нам удалось в прошлом году сохранить 12 тыс. человеческих жизней", - сказала глава Минздрава, пояснив, что это удалось сделать благодаря работе по целому ряду направлений, но прежде всего благодаря тому, что было вакцинировано около 40 млн человек.

"В этом году система вакцинации еще более продумана и структурирована, сегодня все уязвимые категории населения в безусловном порядке обеспечиваются вакциной. И также большая численность людей будет охвачена вакцинацией: в этом году на 20% (вырастет) число людей, которые могут за счет средств РФ получить вакцину, и (это число) составит 48 млн человек, что полностью закрывает нашу потребность в вакцине", - сказала Скворцова.

По ее словам, вакцинация уже началась во всех регионах РФ, на сегодняшний день привиты 12 млн человек.

Министр также сообщила, что все используемые сейчас вакцины от гриппа - отечественного производства, доказавшие в прошлом году свою эффективность. Вакцины также соответствуют тому штамму гриппа, который ожидается в этом году на территории России, заключила глава Минздрава.

Скорцова также заявила, что грипп в этом году даст о себе знать в России с ноября, пик заболеваемости ожидается в текущем сезоне в январе-феврале 2017 года.

"По всем прогнозам, пик будет в январе-феврале следующего года, но начнут появляться активные случаи гриппа с ноября месяца", - сказала Скворцова. В связи с этим, по ее словам, кампания по вакцинации в этом году началась еще в августе, в октябре будут завершены поставки всех необходимых вакцин в регионы.