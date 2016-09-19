Пензенская епархия начала сбор подписей за выведение абортов из системы ОМС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пензенская епархия Русской православной церкви начала сбор подписей за выведение абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении на сайте епархии.

"18 сентября, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, стартовал сбор подписей за выведение абортов из системы обязательного медицинского страхования. Данное мероприятие реализуется в рамках законодательной инициативы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - сказано в сообщении. Сбор подписей осуществляется силами активной православной молодежи.

В предлагаемых в епархии бланках россияне ставят подпись за "недопустимость ситуации, в которой за счет средств налогоплательщиков и государственного бюджета оплачивается аборт - операция, опасная для женского здоровья, уничтожающая жизнь детей - будущего России, противоречащая интересам российского общества и государства".

В Пензенской епархии призвали "незамедлительно принять законы, необходимые для исключения абортов из системы обязательного медицинского страхования". В бланке также сказано "о необходимости обеспечить комплексную поддержку материнства и семей, в особенности многодетных".

"Процесс сбора подписей только начат. На настоящий момент планируется, что он продлится до праздника Покрова Божьей Матери (14 октября - прим. ТАСС)", - сообщили в епархии.