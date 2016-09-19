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СМИ: в Госдуму внесен законопроект о лишении свободы за собачьи бои

Общество
19 сентября, 23:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
За жестокое обращение с животными в присутствии детей или садизм предлагается карать сроком от двух до четырех лет лишения свободы
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. В Госдуму внесен пакет поправок в УК и Кодекс об административных правонарушениях, предполагающий ужесточение наказания за жестокое обращение с животными. Об этом в номере за 20 сентября пишет ознакомившаяся с текстом законопроектов "Российская газета".

Согласно поправкам, за рядовую жестокость (такую, как лишение животных еды и питья, причинение им боли и ненадлежащее содержание) вводится административная ответственность: от 1,5 до 3 тыс. рублей штрафа для граждан, от 10 до 15 - для должностных лиц и от 250 до 500 тыс. рублей - для юридических лиц. Нерядовая жестокость (умышленные действия, приведшие к увечьям или смерти животного) будет попадать уже под действие Уголовного кодекса. Так, жестокое обращение с животными в присутствии детей или садизм предлагается карать сроком от двух до четырех лет лишения свободы. Особое внимание авторы законопроекта предлагают уделить боям с участием животных: за их организацию или проведение предусмотрено лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом 500-800 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет.

"Сейчас на федеральном уровне предусмотрена только уголовная ответственность за жестокое обращение с животными по статье 245 УК РФ, - пояснил "Российской газете" адвокат Роман Терехин. - Она применяется, если животное умерло или получило серьезное увечье. Административной ответственности на федеральном уровне нет. Ее могут вводить по своему желанию субъекты РФ. Но в большинстве субъектов РФ такая ответственность не предусмотрена".

Как отметила вице-президент Деловой России" Татьяна Минеева, законопроект ликвидирует значительную брешь в российском законодательстве. "Действующие нормы не обладают достаточным набором инструментов, позволяющих законодателю эффективно осуществлять правовое регулирование в сфере защиты прав животных. Многих санкций и правовых понятий на сегодняшний день в законе просто не содержится", - сказала она.

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