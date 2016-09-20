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Кабмин увеличил субвенции на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан

Общество
20 сентября, 6:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Объем бюджетных ассигнований увеличен на 618 млн рублей
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило бюджетные ассигнования на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

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"Объем бюджетных ассигнований увеличен на 618 млн рублей (до 32,714 млрд рублей)", - говорится в пояснении к документу. Отмечается, что распоряжением правительства от 26 декабря 2015 года было утверждено распределение субвенций, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в объеме 32,096 млрд рублей".

Однако во II квартале 2016 года в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение этого вида государственной социальной помощи, было дополнительно включено 116 485 человек, и общая численность граждан составила 3 676 747 человек.

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