Сафонов надеется на увеличение турпотока на Дальний Восток за счет чартеров

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Вопрос о расширении турпотока на Дальний Восток и в Сибирь в Ростуризме надеются в 2017 году начать решать на основе развития чартерных перевозок. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов в эфире телеканала "Россия 24".

"Только на основе чартерной перевозки можно будет и в дальнейшем расширять турпоток на Дальний Восток нашей страны, в Сибирь, в какие-то удаленные территории, - сказал он. - Я надеюсь, что, может быть, в следующем году мы эту задачу сумеем в массовом порядке определенным образом начать разрешать"

Сафонов также добавил, что "в этом году впервые были запущены чартерные поезда и чартерные вагоны". "Это привело тому, что на 30% вырос объем перевозки у РЖД на юг нашей страны и был сформирован очень качественный и недорогой турпродукт с чартерной железнодорожной перевозкой", - отметил он.