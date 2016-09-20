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Сафонов надеется на увеличение турпотока на Дальний Восток за счет чартеров

Общество
20 сентября, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Глава Ростуризма также добавил, что в этом году впервые были запущены чартерные поезда и чартерные вагоны
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Вопрос о расширении турпотока на Дальний Восток и в Сибирь в Ростуризме надеются в 2017 году начать решать на основе развития чартерных перевозок. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов в эфире телеканала "Россия 24".

"Только на основе чартерной перевозки можно будет и в дальнейшем расширять турпоток на Дальний Восток нашей страны, в Сибирь, в какие-то удаленные территории, - сказал он. - Я надеюсь, что, может быть, в следующем году мы эту задачу сумеем в массовом порядке определенным образом начать разрешать"

Сафонов также добавил, что "в этом году впервые были запущены чартерные поезда и чартерные вагоны". "Это привело тому, что на 30% вырос объем перевозки у РЖД на юг нашей страны и был сформирован очень качественный и недорогой турпродукт с чартерной железнодорожной перевозкой", - отметил он.

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