Сафонов надеется на увеличение турпотока на Дальний Восток за счет чартеров

На Джима Керри подали в суд за причастность к смерти бывшей девушкиПроисшествия 20 сентября, 9:50
ЦИК Узбекистана принял документы по кандидатам на пост президента еще от двух партийМеждународная панорама 20 сентября, 9:29
Медведь ранил охотника в поселке на севере Красноярского краяСибирь 20 сентября, 9:28
Президент Киргизии взял отпуск для прохождения медобследованияМеждународная панорама 20 сентября, 9:16
СМИ: Минфин РФ предлагает в 2017 г. повысить НДПИ на газ для независимых производителейЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:05
Столичные парконы оснастят видеорегистраторамиОбщество 20 сентября, 9:02
Глава "Альпари Голд": инвесторы в РФ начинают осознавать преимущества инвестиционных монетНовости партнеров 20 сентября, 9:00
СМИ: совладелец группы ПИК Гордеев покупает "Мортон"Экономика и бизнес 20 сентября, 8:54
В Москве заработали мобильные посты для контроля за правилами парковки на местах таксиМосква 20 сентября, 8:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Вопрос о расширении турпотока на Дальний Восток и в Сибирь в Ростуризме надеются в 2017 году начать решать на основе развития чартерных перевозок. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов в эфире телеканала "Россия 24".
"Только на основе чартерной перевозки можно будет и в дальнейшем расширять турпоток на Дальний Восток нашей страны, в Сибирь, в какие-то удаленные территории, - сказал он. - Я надеюсь, что, может быть, в следующем году мы эту задачу сумеем в массовом порядке определенным образом начать разрешать"
Сафонов также добавил, что "в этом году впервые были запущены чартерные поезда и чартерные вагоны". "Это привело тому, что на 30% вырос объем перевозки у РЖД на юг нашей страны и был сформирован очень качественный и недорогой турпродукт с чартерной железнодорожной перевозкой", - отметил он.