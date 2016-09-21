Патриарх откроет в Москве выставку об истории Афона и погасит юбилейную марку

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл откроет в Москве историко-документальную выставку о Святой горе Афон и погасит почтовую марку в честь 1000-летия присутствия русского монашества на Афоне. Об этом сообщили в пресс-службе патриарха.

Выставка "Русь и Афон. К 1000-летию присутствия русских монахов на Святой горе" будет открыта в музейной галерее комплекса храма Христа Спасителя. "Там же Его Святейшество проведет церемонию памятного гашения художественной почтовой марки "1000 лет присутствия русских на святой горе Афон", - сообщили в пресс-службе. На марке номиналом 31 рубль изображена в цвете картина народного художника России Дмитрия Белюкина "Русский монастырь великомученика и целителя Пантелеимона на Афоне" (1997 год). Марка издана тиражом 228 тыс. экземпляров.

Выставка охватывает многовековую историю отношений России и Афона и впервые представляет столь значительный комплекс подлинных документальных свидетельств, старинных рукописей, уникальных грамот и документов, икон, графики, фотографий и предметов декоративно-прикладного искусства из собраний российских архивов и музеев и частных коллекций, говорится в пресс-релизе. Впервые широкой публике будут представлены ранее засекреченные архивные документы об отношениях с Афоном в эпоху СССР.

Особого внимания заслуживает мультимедийная часть экспозиции, в которой представлены ценнейшие памятники греческой письменности XI - XIII веков, украшенные уникальными живописными миниатюрами. Интерактивная карта монастырей Святой горы позволит посетителям совершить виртуальное путешествие сквозь века по святым обителям полуострова, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, особое место в экспозиции посвящено единственному на полуострове русскому монастырю - Пантелеимонову. Представлены грамоты к русским царям, свидетельства о приеме монахов и посещении духовной святыни членами императорской фамилии, предметы монашеского быта. Также в экспозицию вошли рукописные книги XV - XVII веков об Афоне: "Хождение инока Зосимы", "Сказание" преподобного Максима Грека.

Юбилейные торжества

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Основные торжества в честь 1000-летия присутствия русского монашества на Афоне состоятся 21-24 сентября в главном храме Русской православной церкви - храме Христа Спасителя в Москве. В эти дни пройдут съезд игуменов и игумений монастырей под председательством патриарха Кирилла, международная научная конференция "Святая гора Афон и русское монашество", а также праздничный концерт "Агни Парфене: от монастырей Афона до Соловецкой обители".

С 19 до 24 сентября в Москве находятся святые мощи Силуана Афонского, впервые покинувшие пределы полуострова.

В 2016 году отмечается 1000-летие русского присутствия на Святой горе Афон. Для организации торжеств, посвященных памятной дате, были созданы рабочая группа при президенте РФ, которую возглавил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, и организационный комитет Русской православной церкви, который возглавил председатель отдела внешних связей митрополит Иларион (Алфеев). Оператором торжеств выступил Фонд святителя Василия Великого.