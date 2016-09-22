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Закон об антиобщественном поведении: что ждет нарушителей

Общество
22 сентября, 0:15 UTC+3
Вступивший в силу документ предполагает восстановление системы профилактики, существовавшей во времена позднего СССР
Материал из 1 страницы
© Евгений Курсков/ТАСС

22 сентября в России вступил в силу федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", который в СМИ называют законом об антиобщественном поведении. Он предполагает восстановление системы профилактики, существовавшей во времена позднего СССР.

ТАСС рассказывает, что теперь ждет нарушителей.

В чем суть изменений?

  • Закон создает единую профилактическую систему.
  • Она включает в себя как работу с лицами, склонными к совершению правонарушений, так и оказание помощи наркоманам, алкоголикам и тем, кто пострадал от нарушителей.
  • В этой работе будут задействованы не только правоохранительные органы, но и региональные, муниципальные власти. 
  • До сих пор в России действовала разрозненная профилактическая система.
  • В российских регионах насчитывается 130 законов, предусматривающих различные виды профилактики, а в некоторых субъектах РФ они не приняты вовсе.

Кого будут ставить на учет?

  • С нарушителями представители власти будут вести профилактические беседы.
  • Нарушителей будут ставить на административный учет, вести за ними надзор.
  • Планируется помогать в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест заключения.
  • На профилактический учет будут ставить нарушителей общественного порядка, бездомных, алкоголиков и наркоманов, а также ряд других категорий граждан.
  • О каждом из них будут собираться сведения (конфиденциальность планируется обеспечить).
  • Во время нахождения на учете, помимо бесед, нарушителям спокойствия будут оказывать социальную, психолого-педагогическую, медицинскую или консультативно-правовую помощь.
  • В случае исправления нарушитель будет сниматься с учета, о чем его уведомят в письменной форме.

Как будет вестись профилактика?

  • Профилактическая беседа будет заключаться в разъяснении нарушителю "его моральной и правовой ответственности перед обществом, государством".
  • Также планируется разъяснять социальные и правовые последствия продолжения антиобщественного поведения.
  • Такие беседы будут проводить как в служебных помещениях, так и по месту жительства, обучения или работы, а также непосредственно на месте выявления антиобщественного поведения.
  • Профилактический учет и надзор будут вести правоохранительные органы. На них возложено наблюдение за поведением лиц, состоящих на профилактическом учете, и соблюдением ими ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ.
  • Органы прокуратуры, СК, МВД, ФСБ, ФСИН также могут объявить гражданину предостережение о возможных правонарушениях либо об антиобщественном поведении при отсутствии оснований для привлечения его к уголовной или административной ответственности.

Кому и как будет оказываться помощь?

  • Система предусматривает и социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе употребляющих наркотики.
  • Им будут разъяснять порядок оказания социальной, профессиональной и правовой помощи, оказывать психологическую помощь, содействовать в восстановлении утраченных документов и "социально полезных связей".
  • Этим будут заниматься организации социального обслуживания в порядке, который определят региональные власти.
  • Законом также предусмотрена помощь людям, пострадавшим от правонарушений. Для них будут предусмотрены меры правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки. В этой части также предполагается активное участие региональных и местных властей.
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