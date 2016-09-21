Минтруд: новые поправки в ТК РФ не меняют правила выплаты премий

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новая редакция Трудового кодекса, которая конкретизирует сроки выплаты зарплаты, не скажется на правилах выплаты премий. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что члены Объединения корпоративных юристов (ОКЮР) выразили опасения в письме министру труда Максиму Топилину, что из-за новых правил начисления зарплаты, которые вступают в силу 3 октября, у работодателей могут возникнуть проблемы при выплате премий, особенно годовых. С учетом новой редакции статьи 136 ТК зарплата за первую половину месяца должна быть выплачена в установленный день с 16 по 30(31) число текущего периода, за вторую половину - с 1 по 15 число следующего месяца. Как отмечают в письме юристы, на практике премии выплачиваются значительно позже, за 15 дней невозможно подвести финансовые итоги работы компании за год.

"Требования по ограничению сроков выплаты заработной платы 15 календарными днями относятся к выплатам работнику начисленной заработной платы, которые производятся не реже чем каждые полмесяца", - сказала директор департамента оплаты труда, трудовых отношении и социального партнерства Минтруда России Марина Маслова, чьи слова приводят в пресс-службе.

Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) являются одной из составляющей заработной платы и выплачиваются за иные более продолжительные периоды, чем полмесяца (месяц, квартал, год и другие). "Системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. Премии и иные поощрительные выплаты начисляются за результаты труда, достижение соответствующих показателей, то есть после того, как будет осуществлена оценка таких показателей", - добавила Маслова.

"Таким образом, сроки выплаты работникам стимулирующих выплат, начисляемых за месяц, квартал, год или иной период могут быть установлены коллективным договором, локальным нормативным актом. Так, если положением о премировании установлено, что выплата премии работникам по итогам за определенный системой премирования период, например, за месяц осуществляется в месяце, следующем за отчетным или указан конкретный срок ее выплаты, а по итогам работы за год - в марте следующего года или также указана конкретная дата ее выплаты, то это не будет нарушением требований Трудового кодекса в новой редакции", - пояснили в Минтруде.